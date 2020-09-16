【英聯賽盃】般尼茅夫12碼「馬拉松」挫水晶宮　利物浦熱刺抽上籤

昨晚英格蘭聯賽盃次圈上演了一場12碼「馬拉松」，般尼茅夫及水晶宮在互射12碼頭10輪全中，連兩隊門將都要互射，水晶宮的軒尼斯差點做英雄。不過，最終兩隊在第12輪分高下，般尼茅夫贏11：10晉級，下圈會對曼城。英聯盃第3圈亦完成抽籤，利物浦、熱刺、曼聯及車路士都抽中對較低組別的球隊，但阿仙奴就要硬撼李斯特城。

當地時間昨晚（9月15日）上演多場英聯盃次圈，當中剛由英超降落英冠的般尼茅夫，主場對水晶宮。水晶宮輪換陣容，半力出戰，在法定時間未能攻破對手大門，兩隊沒有入球，踢成0：0。

不過，在互射12碼階段就相當精彩，兩隊由前鋒到後衛，各自10名非門將球員皆射入，頭10輪未分高下，很罕有地要出動到雙方門將射12碼。般茅門將比高域先主射，結果被軒尼斯捉到路救出。之後兩人互換位置，只要軒尼斯射入就做英雄，怎料他一腳中楣！軒尼斯射失後抱着頭，十分失望。

【般茅對水晶宮互射12碼】

+ 4 + 4 + 4

到第12輪，般茅的大衛布魯克斯再次射入，至於水晶宮的「劊子手」米利禾積域的射門就被比高域救出。之前射失了的比高域馬上變成球隊英雄，最終般茅以11：10險挫水晶宮，晉級第3圈。雖然次圈比賽未完成，但賽會已經完成第3圈的抽籤，般茅會繼續越級挑戰，下圈會作客衞冕的曼城。

【般茅對水晶宮精華片段】

除了曼城外，幾支英超勁旅都抽到好籤，在第3圈面對較低組別的球隊，例如利物浦會作客英甲的林肯城，車路士主場對班士利，熱刺作客英乙的奧連特，曼聯亦作客英冠的盧頓。不過，阿仙奴就抽到下籤，要作客同級的李斯特城。

基亞利殊射入靚波，帶領維拉晉級。（路透社）

基亞利殊剛與維拉續長約。（路透社）

同日另一場英聯盃次圈，阿士東維拉作客以3：1反勝伯頓，其中在88分鐘贏到2：1的入球幾精彩。維拉別出心裁的角球攻勢，蘭斯貝利開角球到禁區頂，剛續長約的隊長基亞利殊「窩」利抽彈地波入網。維拉晉級後會對布里斯托城及諾咸頓的勝方。

【基亞利殊入球片段】