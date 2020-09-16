英超向電視台回水3.3億鎊後莫財　拒絕英冠申請改降班賠償作抗疫

英超與英冠設有降班賠償，分4年發放讓跌落英冠球隊可保持一定競爭力，如該隊於4年間重返英超，就會停止發放。 西布朗及富咸分別於2017至18及2018及19年球季降班，今季重返英超，英超按例停派降班賠償。 由英冠、英甲、英乙組成的英格蘭足球聯賽（English Football League，簡稱EFL），要求英超將降班賠償改為資助3級聯賽72隊的抗疫基金，但遭到英超拒絕。

英超於1992年成立前，英國4級足球聯賽早已有直播費分發制度，英超前身英甲每季獲得直播收入的50%，英乙（英冠前身）得25%，英丙及英丁（即現時英甲、英乙）則分到12.5%。

到2006至07年球季前，英超除了每年發400萬英鎊的青訓費用及參加聯賽盃增加EFL的直播收益外，未有與EFL分享電視轉播費用。

富咸去季勝出英冠升班附加賽重返英超。（Getty Images）

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英超與EFL在06至07年球季確立降班賠償制度，稱為Parachute Payments，以防球會降班後陷入財困，以及保持一定競爭力。為免影響英冠的競爭性，英超與EFL又設立Solidarity Payments，向不符合收取降班賠償資格的球會派錢，如2018至19年球季，不在賠償名單的英冠球隊可收到465萬英鎊。

Parachute Payments最初訂明，合資格球隊可得每間英超球會該季獲分發的部分直播費，首年為55%、次年45%，如果該隊於參賽英超兩季或以上，第3年可得20%。英超2015至16年改變制度，改為分4年發放，百分比與過去制定的百分比相若。制度又訂明，如果合資格球隊於收款期間重返英超，賽會就會停止分發賠償。

EFL希望英超幫助抗疫遭拒絕，3個聯賽72隊要繼續捱。（Getty Images）

西布朗今季重返英超，終止收取降班賠償。（Getty Images）

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+ 2 + 2 + 2

今次事件源於西布朗及富咸，前者於17至18年跌落英冠，富咸翌季亦降班。兩隊今季重返英超，西布朗降班前於英超逗留7季，故合資格繼續收錢，富咸18至19年降班，故今季本該收取每間英超球會可得直播費中約45%。

以過去兩季賠償金額估計，兩隊今季合共可得賠償不少於5040萬英鎊。EFL希望英超可將這筆資金改用於抗疫，分發給EFL 72間成員球會。不過，據《The Athletic》報道，英超斷言拒絕，並將這筆錢撥入儲備。

英超受疫情拖累「損手爛腳」。（Getty Images）

英超決定拒絕英冠要求或許與早前宣布退款3.3億英鎊直播費有關。各國球壇受今年新冠肺炎影響而停擺，英超於3月起停賽，直到6月才重開，其後宣布退還3.3億英鎊直播費給直播商，2021年8月開始還款。

再加上英超早前宣布終止中國的電視直播，亦會失去大筆收入，故今次決定志在自保。

若繼續閉門作賽，英超將面臨更大經濟損失。（Getty Images）

10月重開球場？ EFL：或於48小時內得知決定

英國逐步解封，首相約翰遜曾表示公眾活動可於10月時，開放給觀眾入場。不過，英國最近更改社交限制，公眾聚集不能多於6人，故可否於下個月重開球場仍是未知之數，約翰遜就10月重開球場一事亦未有透露更多詳情，只稱「會繼續檢視情況」。

EFL已發信給72間成員球會，表示從多個政治渠道得知，「未來48小時為關鍵」，或會於未來兩日得知能否重開球場。EFL 3個聯賽的直播收入遠遜英超，大多數球會都依賴球迷入場支持。

英超亦會希望得到「正面結果」，他們於疫情已經「損手爛腳」，英媒估計英超受疫情拖累，連同退款去季損失近6億英鎊，如果繼續閉門作賽，損失將會持續增加。FIFA最新報告更指出，整個足球壇已因為新冠肺炎疫情，今年而損失了140億美元。

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：