【法甲】巴黎聖日耳門又十人應戰　達斯拿絕殺苦戰下終奏凱

法甲首戰先輸「升班馬」朗斯，及後「國家打吡」變打交以一球不敵馬賽，主將尼馬被罰停賽，歐聯決賽落敗後，巴黎聖日耳門彷彿諸事不順。 PSG今仗主場鬥梅斯，表現依然相當掙扎，下半場中段起十人應戰，全靠達斯拿時來運到，完場前頭槌絕殺，幾經辛苦終於止跌，取得開季首場勝仗。

巴黎聖日耳門去季歐聯決賽一球飲恨，失去了冠軍，彷彿亦失去了運氣，開季時一度多達7人確診新冠肺炎，當中更包括尼馬﹑麥巴比及迪馬利亞等主力。他們在新一季聯賽首戰以一球不敵「升班馬」朗斯，次輪惡鬥馬賽的「國家打吡」在完場前爆發「全武鬥」，PSG三人被逐兼再度輸波，尼馬因出手動粗領紅更有「手尾跟」。

上仗領紅的尼馬，今仗在看台上支持球隊。（路透社）

作為法甲班霸，聯賽兩連敗實屬近年罕見，昔日霸氣蕩然無存。PSG今輪在主場對梅斯（Metz）力爭打開勝利之門，有射手莫路伊卡迪病癒正選披甲，配合迪馬利亞及沙拉比亞攻堅，在射門次數及控球率上佔優，但未能在比數上反映，戰至下半場中段更因迪亞路兩黃一紅被逐打少一人。

迪亞路下半場兩黃一紅，PSG繼上仗後再有球員被逐。（路透社）

德國中場達斯拿近半年首度正選披甲並踢足全場，今仗建奇功成為贏波功臣。迪馬利亞完場前一記巧妙的控球後傳中，門將撲出不遠落在達斯拿面前，他輕鬆跳頂送入空門，93分鐘打破僵局，取得PSG新球季的首個入球，幾經辛苦終於絕殺梅斯，打開勝利之門。

經歷兩連敗，球隊士氣低落在所難免，不少法國傳媒指PSG隊內開始出現對主帥杜慈不信任的聲音，《RMC Sport》指球員在上仗已對杜慈的戰術有所質疑，更私下開玩笑說「將皮球交給尼馬是杜慈唯一的戰術」。

達斯拿（左）攻入絕殺頭槌，協助巴黎聖日耳門取得今季首勝。（路透社）

法甲公布「大亂鬥」處分 尼馬再停賽多一場

PSG與馬賽上仗完場前的大衝突，最終雙方5名球員被逐，法甲賽會公布各人的停賽場數，尼馬與柏利迪斯同樣被罰停賽兩場，將於27日對蘭斯的賽事中復出，守衛古沙華則被重罰禁賽6場；馬賽的賓尼迪圖及艾馬維分別罰停1場及3場。聲明中同時表明，正調查艾華路蘇比朗與尼馬的事件是否涉及歧視。

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