【西甲】美斯離隊風波後首披甲　熱身賽左右開弓梅開二度

美斯早前宣布今季留效巴塞隆拿，震撼球壇的離隊風波終告一段落，他歸隊復操後首度披甲出戰熱身賽，依舊戴上隊長臂章領軍，左右開弓下梅開二度，結果巴塞以3：1擊敗基羅納。

美斯要求離隊，成為今夏最大的「花生」，劇情曲折猶如一齣連續劇，美斯團隊與巴塞對合約的演繹各執一詞，美斯父親兼經理人與巴塞會長巴圖美奧會面未有成果，巴圖美奧及後竟然被捕，美斯透過訪問表明心跡，不願與巴塞對簿公堂，決定新球季留隊，為風波劃上句號，但美斯要求離隊已揭露不少巴塞內部的矛盾。

鬧劇告終，美斯歸隊跟操，即使在一輪「大龍鳳」後，美斯在隊中的地位依然，新球季仍然是球隊的隊長。

美斯鬧離隊風波後首復操 現身練習場獨自操練

美斯在「大龍鳳」後，依然是球隊的「大佬」。（Getty Images）

巴塞隆拿在練習場與同位於加泰地區的基羅納拍跳，為新球季作準備，美斯正選伙拍基沙文及回巢的古天奴攻堅，上月有份大炒巴塞的古天奴，今仗為球隊先開紀錄。

回歸的美斯立即「有貨交」，臨完上半場前，美斯禁區外推順以非慣用的右腳熨射，皮球直飛遠柱彈入，為球隊拉開至兩球領先。換邊後初段，美斯照辦煮碗在禁區外起腳，今次以左腳熨射省中對方球員反彈入網，梅開二度。美斯未有踢足全場，戰至63分鐘便退下火線，由奧士文尼迪比利入替，結果巴塞以3：1擊敗基羅納。

巴塞周日會出戰甘伯盃對艾爾切，將會是新球季前的最後一場友誼賽，然後下周日（27日）於主場鬥維拉利爾展開新一季西甲聯賽。

美斯戰至下半場中段退下火線，離場時與朗奴高文擊掌。（Getty Images）

盛傳與祖雲達斯無限接近的蘇亞雷斯，今仗並未出現在大軍名單中，主帥朗奴高夫賽後強調，只要該名烏拉圭留隊的話，新球季依然會起用他，「我與蘇亞雷斯一直有溝通，他與球會仍然有合約，只要他願意留隊，他必然是大軍的一員。」

朗奴高文今仗派出美斯﹑基沙文及古天奴，加上小將法蘭斯高查卡奧攻堅，該名荷蘭籍教頭直言球隊前線有不少選擇，正嘗試找出最佳的攻擊組合，若加上蘇亞雷斯的話，將有更多不同的變化。

回巢的古天奴今仗正選上陣，並為球隊攻入開紀錄一球。（Getty Images）

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】