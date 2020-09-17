【足球熱話】人走茶涼　普捷天奴心碎　熱刺紀錄片中淪配角

歷史，由勝利者書寫。亞馬遜拍攝的熱刺紀錄片《All or Nothing》，9集全數上架，大部分時間講述現任主帥摩連奴與球員上季的遭遇。 人走茶涼，執教5年半的「前度」普捷天奴在紀錄片中著墨不多，僅不足一集時間草草交代，普帥坦言觀看半小時後便沒有繼續觀看。

熱刺上季經歷新球場落成﹑普捷天奴下台由摩連奴上馬﹑艾歷臣離隊及急起直追取得歐洲賽席位，如此戲劇性的球季一一收錄在熱刺紀錄片《All or Nothing》中。

熱刺紀錄片直擊邊緣人炮轟摩連奴 位置不保何去何從？

熱刺紀錄片上架 一句「摩連奴高峰已過」辣㷫Special One

熱刺紀錄片的男主角當然是摩連奴。（資料圖片／Getty Images）

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9集的紀錄片當中，絕大部分時間講述現任主帥摩連奴與隊員的交流，展示他如何激勵球隊，以及摩帥背後的足球理念。一齣「精心製作」的紀錄片，或令不少球迷對摩連奴有所改觀。

熱刺的前任領隊普捷天奴極速被解僱，當然是上季一大看點，但在紀錄片中未有著墨太多，第一集便匆匆交代普帥被炒。人走茶涼，普捷天奴不在其位，片中曝光率低，多撥時間給摩連奴，實乃理所當然。不過，執教球隊5年半，最後只得不足半小時片段，看來有點無情。普捷天奴看在眼內，亦覺不是味兒。

人走茶涼，紀錄片首集僅用不足半小時交代普捷天奴被解僱。（資料圖片／Getty Images）

普捷天奴早前接受Podcast訪問，直言自己連第一集沒有看完，然後就沒有繼續追看，他表示與助教捷西斯佩雷斯（Jesus Perez）一同觀看，直至講述他們離隊便「熄機」，全長大概25分鐘，「肥普」也只好無奈地接受，「一朝天子一朝臣，在熱刺的角度而言，他們當然希望以紀錄片帶出正面的一面，我十分理解這一點。」

紀錄片與普捷天奴的預想有落差，他希望藉此表揚自己團隊，惜事與願違。「肥普」坦言為助教捷西斯抱不平，「捷西斯好像只得一個鏡頭，我對此感到十分抱歉，他就像一個超人，不辭勞苦地工作，即使他不會收看紀錄片，但也感受到他的傷心。」

普捷天奴助教捷西斯在紀錄片中僅出現一幕，他對此感到抱歉。（資料圖片／Getty Images）

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