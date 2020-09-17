【足球轉會】冰島門將勢投阿仙奴　加盟前自行洗白避免公關災難

馬天尼斯落實轉投阿士東維拉，阿仙奴需要買入一名副選門將，作為班特尼奴的後備。早前盛傳效力法甲迪安的冰島門將溫拿臣即將加盟，更特意「洗白」避免公關災難。

效力阿仙奴11年，去季尾正選門將尼奴受傷，馬天尼斯（Emiliano Martinez）終於獲得上陣機會，分別在足總盃決賽及社區盾披甲，協助球隊連奪兩冠。尼奴傷癒復出，馬天尼斯不願回到熟悉的後備席，為正選決定離隊他投。該名阿根廷門將頂替尼奴時的出色表現，引來不少球會垂青，結果加盟阿士東維拉。

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為了正選位置，馬天尼斯毅然離開效力11載的阿仙奴，轉投阿士東維拉。（阿士東維拉Twitter）

馬天尼斯離隊，阿仙奴主帥阿迪達需要一名後備門將，英國傳媒指兵工廠有意購入迪安的溫拿臣（Runar Alex Runarsson）及賓福特的大衛拉耶，而溫拿臣在近日逐漸接近阿仙奴。

阿仙奴的同市宿敵熱刺，今夏羅致馬特杜靴迪時卻出現尷尬一幕，該名愛爾蘭籍翼衛被「起底」，在Twitter發現原來他當年是阿仙奴球迷，熱刺在杜靴迪正式加盟後，以一條「刪Post」的短片替他完美解圍。

為免發生相同的「關公災難」，25歲的冰島國腳溫拿臣使出相同的技倆。他早年曾經在Twitter中以冰島文「鬧爆」當年兵工廠主帥雲格是「蠢蛋」及「世界上最愚蠢的人」。如今如此接近「入廠」，溫拿臣自動自覺，先下手為強，隨即刪除當年的發文，以免出現尷尬場面。

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溫拿臣是名將之後，他的父親是冰島前國家隊成員基斯甸臣（Runar Kristinsson），在2015年離開冰島加入丹麥的洛斯查蘭特（FC Nordsjælland），在2018年更上一層樓，轉投法甲的迪安。溫拿臣去季為迪安上陣11場聯賽，錄得17個失球，如今該名冰島門將的職業生涯有望寫下新的一頁。

溫拿臣入選冰島國家隊的俄羅斯世界盃大軍名單，至今5次為國家隊上陣5次。（資料圖片／Getty Images）

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