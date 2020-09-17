【香港排球】排球人壞消息　會長盃連續兩屆取消　本地賽重開無期

本地排球界去年鑑於社會情況不明朗，為顧及參加者安全問題，黯然取消「會長盃2019」。 一年過後，因新冠肺炎疫情在港持續反覆，香港排球總會宣布「會長盃2020」無奈擱置。

會長盃自2015年復辦後，一直為本地排球最高盛事。惟去年因反修例運動持續，會長盃2019就社會不明朗因素宣布暫停賽事。未幾，新冠肺炎爆發，香港遭受前所未見的影響。為了減少群體間互相感染，體育館及街場均暫停開放，再加上限聚令的關係，令本地各項賽事均暫停或取消，而今屆的全港公開排球錦標賽亦無可避免。

本地排球盛事「會長盃」在2018年舉行後，連續兩年因外在環境問題，宣布取消。（資料圖片）

疫情至今仍未完全受控，確診數字依然每日上升。香港排球總會今日宣布，取消會長盃2020。聲明指鑒於政府訂立各項限制社交接觸的措施仍然生效，嚴格限制群組聚集人數，加上康文署轄下體育館於早前長期關閉，各支球隊均缺乏場地練習。外援球員亦難以在現時情況下來港參賽，「短期內無法確保賽事可暢順地舉行，本會現決定取消2020會長盃排球邀請賽。」

男排與女排，都因為疫情反覆而停賽。會長盃之外，全港公開排球錦標賽亦難料何時可以舉行。（資料圖片）

如若新冠肺炎於年底仍未能受控或甚至再爆出新一波疫情，康樂設施關閉及限聚令或繼續生效，預料新一季的全港公開排球錦標賽亦難以舉行。

本地排球，不知何日再開始。（資料圖片）

無排球，唯有留意先看其他賽事頂檔……

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