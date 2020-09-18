【英超．球評】利物浦對症下藥的收購　艾簡達拿可讓紅軍再進化

今季力爭衛冕英超的利物浦以2000萬英鎊，由德甲班霸拜仁慕尼黑羅致西班牙中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）。「紅軍」今夏轉會動作不多，但艾簡達拿來投絕不止「補強」般簡單。

艾簡達拿為巴塞隆拿青訓產品，巴塞Tiki-Taka的技術型球風根深柢固，可「打前半格」踢進攻中場，亦可後褪出任「Deep Lying Playmaker（墮後組織核心）」。去季助拜仁奪得歐聯的他腳下功夫嫻熟，傳球視野廣闊，閱讀球賽能力於現今球壇亦是一流。

作為中場，艾簡達拿對英超而言似乎有點單薄，但防守能力亦算不錯，去季德甲中場奪回控球次數以132次排第2。普遍人都認為艾簡達拿是名出色的傳球大師，但事實上這名西班牙球星頗為全面。

為什麼當年以Tiki-taka成為「地上最強」的巴塞會賣他到拜仁慕尼黑？實在是匪夷所思。

艾簡達拿轉投利物浦，或可改善利物浦進攻上的弱點。（Getty Images）

29歲的艾簡達拿來到利物浦，在高普不改動現時4-3-3陣式的前提下，艾簡達拿會如何改變利物浦？一切需從「紅軍」現時戰術說起。

利物浦在高普指揮下一直以機動力取勝，最初於前場瘋狂逼搶，但這種踢法未能應付英格蘭的頻密賽程，高普開始「減速」，確保球員可以踢足一季，從而令球隊發揮更穩定。雖說「減速」，「紅軍」最大優點仍是機動力，只是逼搶方面不似最初般如狼似虎。

利物浦過去兩季不停捧盃，歐聯、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃、英超，可謂進入收成期，但要繼續「收割」，就需要繼續「進化」，始終同一套戰術用得多亦會被對手「睇死」，亦要改善一些進攻上的問題。

艾簡達拿防守能力亦不俗。（Getty Images）

艾簡達拿閱讀球賽能力出眾，傳球亦相當精準。（Getty Images）

紅軍中場工兵較多 陣地戰略縑輸蝕

利物浦的進攻著重兩閘助攻，由阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣二人推進突擊，故兩人助攻數字頗多，上季於英超助攻榜分列第2、第3。另一種模式則由羅拔圖法明奴於前線穿針引線，或於禁區與隊友「撞牆」，讓隊友入楔攻門，這常見於陣地戰。

「紅軍」亦是一支由後防「搓上去」的球隊，但缺乏中場指揮官，多數都是於中後場傳波尋找機會，向前的傳球集中於軒達臣一人身上，但亦不多直線「劏穿」防線的致命傳送。

利物浦上季大部分時間的傳球路線，可見多於中後場互傳。（天空體育）

中場韋拿杜姆、佐敦軒達臣、法賓奴後上助攻能力不俗，去季亦屢建奇功，但都是「工兵型」球員，前兩人為「Box-to-box」中場，法賓奴在中後場作用近似「Holding Midfield」。

紅軍 中場後備拿比基達雖然攻力較強，但定位上更似是「Mezzala」。Mezzala為意大利文，意思為「半翼鋒」，偏向進攻但亦會勤力回防，可到邊路搵食，讓球隊盡用球場闊度，為隊友製造空位。可出任多個位置的阿歷士張伯倫，褪落中場的角色亦近似這類型。

如果打陣地戰，於禁區頂依賴法明奴、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼的配合，上季陣地戰中雖然亦屢有斬獲，但利物浦仍是支不擅長打陣地戰的球隊。

利物浦去季的傳球模式。（天空體育）

艾簡達拿球感甚佳，反擊自己引球出擊可擾亂對手防守。（Getty Images）

以2000萬英鎊羅致艾簡達拿，利物浦正是想改善這個可左右大局的弱點。

相比利物浦，拜仁多用4-2-3-1陣式，艾簡達拿為「2」的其中一人，所以會企得較後，但轉守為攻多會以他發動攻勢。艾簡達拿球技出眾，控波一刻突然轉身更可謂「絕技」，每每騙過對手後引球推進，殺對手一個措手不及。

出色的球感更讓他能在狹小空間找到出路，去季德甲每90分鐘有2.4次成功盤扭，拜仁過去一直都倚靠他在對手趁拜仁轉守為攻之際壓迫期間殺出重圍。來到利物浦，反攻起動點可由他來擔任，分擔了兩閘重擔。

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不過，這名西班牙國腳轉投「紅軍」最大價值，在於陣地戰中憑其視野分波及交出Killer Pass（致命傳送），正是「紅軍」中場較缺乏的一環，其加盟使得進攻範數變多，前鋒配合走位，多點尋找空位入楔，面對鐵桶陣應該不會如過去般辛苦。

艾簡牽拿能否適應、何時適應英超節奏及風格，對利物浦今季有極大影響。（Getty Images）

利物浦或會以艾簡達拿代替韋拿杜姆，軒達臣及法賓奴的任務將會是主力保護艾簡達拿。

艾簡達拿或會代替韋拿杜姆，到時軒達臣及法賓奴的主要任務就是保護艾簡達拿。以4-3-3陣式而言，利物浦平常的進攻模式變動不大，法明奴會回後一些駁腳，兩翼沙拿及文尼伺機入楔或幫手做配合。

雖然說得艾簡達拿「天上有、地下無」，但他亦不過是人，來到英超亦需要時間適應新環境，迪姆華拿及夏維斯今季轉投車路士，首仗後都齊呼「英超比德甲難踢」。利物浦踢法亦會有變，所以不能期望陣地戰這個弱點會一下子消失。

艾簡達拿能否迅速適應利物浦風格及英超節奏，利物浦能否為艾簡達拿作出改變，將會是「紅軍」今季一大關鍵。

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