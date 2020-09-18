【足球熱話】傳利維約巴利打高爾夫球　摩連奴避談轉會一事

加里夫巴利與母會熱刺愈來愈接近，盛傳該名威爾斯球星已完成體測，即將重投熱刺的懷抱。 網上瘋傳一張圖片，熱刺主席利維與巴利的名字一同出現在高爾夫球場的「Book場紙」中，展示二人將在周五（18日）打高爾夫球。

現年31歲的加里夫巴利（Gareth Bale）在皇家馬德里「坐多過踢」，加上與主帥施丹關係不佳，早以多次傳出離開馬德里。巴利回歸熱刺的傳聞在近期炒熱，盛傳巴利已在西班牙完成體測，即將在本周末完成交易，以借將身份回歸熱刺一個球季。

加里夫巴利勢回歸熱刺，有望相隔7年再戰英超。（資料圖片／Getty Images）

英國《每日郵報》表示巴利將在24小時內抵達倫敦，正當傳聞「似層層」之際，網上突然洩露玄機，瘋傳一張Hadley Wood高爾夫球場的「Book場紙」，在當地時間周五下午1時52分一欄中，出現熱刺班主利維（Daniel Levy）及加里夫巴利的名字，一旦這張圖片屬實，巴利大有機會與利維在高球場「傾大茶飯」，正式簽約熱刺。

加里夫巴利喜愛打高爾夫球人所共知，如今有望與熱刺主席在高球場傾生意。（資料圖片／Getty Images）

網上流傳一張利維與巴利一同預約高爾夫球場的圖片。（Twitter截圖）

位處於熱刺主場附近的Hadley Wood高爾夫球場，當圖片在網上瘋傳後，不少人士向高爾夫球場查詢，並提出預約該時段，惟至今未有確認是否尋實。Hadley Wood在Twitter笑言開業以外未試過收到這麼多預約，在標籤上寫上「#WeWish」及「#BaleBack」，希望巴利回歸熱刺。

鄰近熱刺主場的Hadley Wood球場，在該圖片一出後收到不少預約。（Twitter截圖）

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：

熱刺主帥摩連奴帶領球隊作客保加利亞，在普夫迪夫火車頭（Lokomotiv Plovdiv）下半場兩人被逐下，哈利卡尼及尼當比利5分鐘內連入兩球，反勝對手2：1，驚險晉身歐霸外圍賽第三圈。

摩連奴賽後當然被問及巴利加盟一事，「摩佬」避免回答，「我沒有任何回應，我並不能對皇馬球員作回應，我必須要尊重他是皇馬球員的事實。」

加里夫巴利回歸熱刺好事近 高薪族阿里勢成犧牲品

摩連奴賽後避談巴利是否加盟，只稱對方依然是皇馬球員。（路透社）

【熱刺今夏轉會市場交投】

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【重溫加里夫巴利玩轉皇馬看台】