【01球評】加里夫巴利回熱刺共患難　摩連奴「位換位」難望大變動

一別7年，前世界最高身價球員加里夫巴利，回到熱刺（還帶來了「小弟」利古朗）。熱刺在摩連奴麾下開季表現令外界失望，巴利在施丹的皇馬失去地位，為來年歐國盃準備而故劍重逢，共渡患難。 情不變，世界變。主場不再叫白鹿徑，巴利不再是一場多次「千里走單騎」的快馬。摩連奴就算追逐多時，不會輕易改變陣式遷就巴利，法力不再的大聖爺，至少可以改變一點：疲弱的遠射。

熱刺球迷期待巴利，除了感情分，也因為自2013年賣走他，再無球員能以一人之力改變戰果（基斯甸艾歷臣射罰球的時候，或許算得上）。面對熱刺從歐聯亞軍的高峰跌下，上季開始對進攻套路經常呆滯，甚至出現開鑼戰被愛華頓入球後癱瘓局面，難免會想起巴利那些靈光一閃，帶來險勝的好日子。

2010年歐聯分組賽，熱刺作客國際米蘭先輸4球，巴利下半場演出帽子戲法，全在左路窄角度射入。（Getty Images）

熱刺同日宣布借用巴利一季、及從皇家馬德里簽入利古朗：

+ 2 + 2 + 2

惟先認清現實，巴利在馬德里7年，如今帶着一堆冠軍回來，還有一身傷患，不再是一場波毀掉世界最佳右閘之一馬爾干（Maicon Sisenando）的那人。左右腳皆能，高速加上瞬間爆發，是巴利在熱刺成名時的印象，但他今天已經31歲。近年在皇馬，每季聯賽缺陣場數至少1/3，就算按場均數據，不論入球或助攻，以至熱刺迷銘記心中的過人數據，都呈下降趨勢。先管理好期望，巴利站穩正選踢足餘下三十多場，幾乎不可能。若是如此，摩連奴如何使用，成為關鍵。

【皇馬看台路人甲日子完畢】

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攻中翼鋒隨插即用 補救「消失的遠射」

觀乎摩連奴擔任熱刺領隊快一年，4-5-1或4-2-3-1是基本陣式，「位換位」調動球員居多，變陣甚少。巴利左、右腳皆宜，近年在皇馬長居右前鋒或右翼位置，回歸熱刺則是左、右翼皆宜，正如現時陣中的孫興慜與貝雲積，可左亦可右。論位置，巴利對盧卡斯莫拉的上陣機會，影響最大。但論戰術，巴利的狀態可否保持連場激烈作戰，頗成疑問，而且摩連奴要求球員勤加協防，如莫拉要追到後半場搶截。巴利如何兼顧防守工作，抑或摩連奴安排他專注於反擊，支援哈利卡尼，值得留意。

邊路扣入大位，大步一推立即起腳射遠柱。巴利一腳帶來勝利，今次回來，可以嗎？（Getty Images）

【巴利熱刺的小時候】

摩連奴的熱刺攻擊線，迪利阿里常任中路「10號位」，負責帶球推進，插入禁區，以至前線短傳配合。原則上，巴利具備出色遠射能力，移入中路擔任卡尼背後的策動者。而在熱刺的最後一季，巴利的活躍地帶，在中央更甚於右路。當然，右路切入中間射遠柱，令熱刺球迷記足一世。而遠射正正是熱刺近季疲弱一環，查近5季熱刺的攻擊分佈，禁區外射門數字持續減少。

巴利可以在決賽這樣入球，熱刺陣中欠缺的大賽球員。（Getty Images）

射得少而準還好，但去季的遠射數為近5季首次跌至單位數，更從前季14球跌至6球。究其原因，包括艾歷臣季中離隊，莫拉啞火，當然還有進攻全力輪流受傷。近來熱刺的進攻套路陷入死板，往往出現一味橫傳不向前的困局。中路叠瓦與卡尼配合攻堅，以及自行射門或突破，都可能較快改善熱刺的攻力。

利古朗在西維爾贏得「西維爾盃」（歐霸盃），是剛季在歐洲冒起的新星之一。（Getty Images）

大聖加「小弟」 動不了「老竇」陣式

巴利來投，勿忘另一收購利古朗。去季從皇馬借到西維爾，一舉成名助球隊拿下歐霸盃，但早知得不到施丹的心，於是及早離開。利古朗高速，有活力。丹尼路斯即將離隊，賴恩施斯隆始終未獲機會，讓這名新晉西班牙國腳有機會與賓戴維斯爭逐正選左閘之位，其優勢在於他比賓戴維斯的侵略性高得多。加上右路馬特杜靴迪，一對翼衛其實讓熱刺有空間嘗試重回三中堅陣。不過，轉陣有三關要過，一關比一關難過。

球迷，球會，以至摩連奴都好想知道，尼當比利何時才會踏入正軌。（Getty Images）

首先，維頓漢離隊後缺乏左腳中堅。守相對強於攻的賓戴維斯，過去在熱刺或威爾斯都有串演左中堅，既然具備速度，有機會勝任。

第二，防中作為後防屏障，要做到攻守轉換，問題便回歸到破紀錄收購的尼當比利。里昂年代可以引球上前，可以交出直線。而今季英超及歐霸兩仗後備上陣，他都可以在中路提供前向傳球，第一場對愛華頓交出災難級表現後，接着在歐霸盃外圍賽便策動及射入反勝一球。惟摩連奴一直批評他心態有問題，於是勤勉但踢法欠侵略的哈利雲克斯，成為首選。

第三，摩連奴來到熱刺，起用四後衛居多，甚少用到三中堅。去季下半季就算一再調整陣容，都是換人試驗，卻不換陣。

開鑼戰對愛華頓落筆打三更，熱刺立即出手買人。摩連奴的戰術，卻未必有多大變化。（Getty Images）

有本錢變陣是客觀因素，肯不肯做是主觀決定。巴利「愛回家」，對近一季向下走的熱刺，必然有所刺激。至少，他是洛里斯以外，近年嘗到冠軍的球員，對應付關鍵時刻，應有所幫助。