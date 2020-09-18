【足球轉會】堤亞高發布感人短片告別拜仁　即將加盟利物浦

29歲的西班牙中場堤亞高艾簡達拿宣布離開拜仁慕尼黑，表示要尋求新挑戰，相信他快將落實加盟英超冠軍利物浦。

近日盛傳堤亞高艾簡達拿會以2000萬鎊基本轉會費，加上500萬鎊附加費，從拜仁慕尼黑轉投利物浦。這名西班牙中場今日在社交網站上載片段，正式告別拜仁，他說：「我已經作出一個體育生涯最困難的決定。我在這間奇妙球會的章節將會結束，我過去7年在這裏成長，在球員生涯的路上發展。」

中場堤亞高艾簡達拿剛為拜仁贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

「有勝利、成功、喜樂的時刻，也有一些難過的時候。不過，我最自豪的是，我當初來到慕尼黑時是個充滿夢想的小伙子，而我現在離開時，已經跟這間充滿歷史及文化的球會一起完成了那些目標。」

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

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「在這裏，我學懂愛及尊重，雖然現在要告別，但我永不會忘記。」

「這個是純粹的體育決定，作為球員，我希望亦需要一個新的挑戰，去令自己成長，就像我以前在這裏一樣。」

「拜仁永遠都是我的家。多謝，拜仁。」

堤亞高在2013年由巴塞隆拿轉投拜仁，連續7年在球隊贏得德甲冠軍、4次德國盃，今年夏天成為歐聯冠軍。他自2011年入選西班牙國家隊，至今39次上陣攻入2球。

據報，堤亞高艾簡達拿將會與利物浦簽約4年，穿上6號球衣。

在堤亞高艾簡達拿宣布離開拜仁後，利物浦領隊高普開賽前記者會，面對記者對堤亞高轉會的提問，他說：「我真的沒有什麼好說，一日未宣布，都不是官方落實的，我不是負責宣布的人。」

高普補充，就算堤亞高加盟，都不代表球隊要賣人，他說：「如果這宗轉會發生了，我可以說此事不會對任何人的未來有負面影響，不代表有任何球員需要離開。」

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