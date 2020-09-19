【英超】愛華頓迎戰升班馬免費睇　哈美斯洛迪古斯首仗追平一紀錄

愛華頓今季來勢洶洶，轉會市場上大展拳腳後，在英超旗開得勝。 免費簽入的哥倫比亞國腳哈美斯洛迪古斯的英超處子戰，表現令人眼前一亮，攻擊線上令球迷與隊友都充滿期待，且有數據說事實。他將於「拖肥」主場葛迪遜公園球場首次上陣迎戰升班馬西布朗，上演金靴的「派牌騷」。（晚上7：30 ＶiuTV99台免費直播）

可能是球會史上最重磅球星，哈美斯（James RODRIGUEZ）追隨恩師安察洛堤來到英超，首仗作客熱刺在另外兩名新將杜哥利（Abdoulaye DOUCOURE）及阿倫盧利奧（ALLAN Marques Loureiro）擔起掃蕩工作下，專心策動。他雖未有入球與助攻，但全場盡現「派牌」功架，5次製造機會不僅為全場最多，亦是2014年阿仙奴的阿歷斯山齊士後，首名球員到英超處子戰有此表現。

哈美斯為愛華頓帶來的創造力，在首仗對熱刺已經展現。（Getty Images）

5 - James Rodríguez is the first Premier League debutant to create at least five chances since Alexis Sanchez for Arsenal in August 2014. Dazzling. pic.twitter.com/sGkb0JWMmv — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2020

安察洛堤顯然以哈美斯為發電機，他在上半場是唯一接過10名隊友傳送的球員，全場12次長傳僅一次失敗。不止傳送，他的控球推進亦見功架，上半場一次右路扣入中央燙射，僅柱邊出界，全場只一次失去控球，成功盤球次數僅少於前鋒李察利臣（RICHARLISON de Andrade）。

愛華頓球迷開心大發現 J洛迪古斯突然變免簽

外界起初擔心哈美斯能否適應英超的高速，擔心暫時變成放心。首仗頂入致勝球的前鋒卡維特利雲（Dominic CALVERT-LEWIN）直言，期望哈美斯帶「拖肥」上路，相信他有力助球隊取得下季歐洲賽資格，並且在未來挑戰英超。

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愛華頓改造中場線，3名新兵在首仗的表現有目共睹，但增兵大計未完。安察洛堤在賽前記者會指防線傷兵頗多，中堅只得米高堅尼及耶利文拿可以上陣。傳聞指畢爾包守將烏尼紐尼斯，為了入選來年歐國盃的西班牙大軍，有意他投，有可能加盟愛華頓。

西布朗首仗表現未如理想，欲加強防守，簽入自由身的伊雲洛域。不過，他仍要提升狀態，今戰不會上陣。（西布朗官網）

今仗對手西布朗則出手更快，經歷首戰不敵李斯特城後，急需加強防線的經驗與實力，遂簽入曾效力車路士的伊雲洛域，惟今仗不會上陣。此外，球隊周中從車路士借用英格蘭小國腳干拿加歷查（Conor GALLAGHER）。

【今夏已落實轉會】

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