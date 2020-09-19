【德甲】拜仁開鑼戰8球大炒史浩克　後「2R」新雙翼組合轟4球

德甲凌晨開鑼，傳統焦點大戰變成大屠殺。衛冕冠軍兼去季「三冠王」拜仁慕尼黑由新世代擔正，8：0大炒史浩克04。 經典「2R」雙翼號碼，正式換上新主人，利萊辛尼與基拿比各有入球，後者更大演帽子戲法。惟薑是老的辣，最精彩一刻全歸利雲度夫斯基，而且不是入玉，而是助攻。

拜仁賽前有中場堤亞高艾簡達拿離開，轉投英超利物浦，其6號球衣轉到甘美治身。不過，拜仁在德甲實力超班，依然游刃有餘。開賽僅4分鐘，基拿比接應長傳，在娥眉月控下之後燙射遠柱，先開紀錄。去季最後16場聯賽未嘗勝仗的史浩克，完全無力招架，拜仁在上半場已經奠定勝局，領先3球。

如果你是拜仁球迷，新生「7+10」組合首演，應該令你滿意。辛尼（左）1球，基拿比帽子戲法。（美聯社）

拜仁在下半場毫不留手，史浩克防線則完全崩潰，儼如不設防。辛尼兩度助攻予基拿比完成帽子戲法。領先5球之後，上半場射入12碼的利雲度夫斯基，用出人意表的方式助攻湯馬士梅拿。

好腰好前鋒，利雲做得到。（Twitter）

When @lewy_official's making headlines for an assist, you know it's gonna be good 😏



Rabona Lewandowski 💫 pic.twitter.com/93zjPVQFSG — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 18, 2020

【利雲度夫斯基後腳助攻】

【睇完利雲，一定要睇埋利雲嬌妻，空手道高手安娜】

+ 2 + 2 + 2

利雲度夫斯基接應傳送呈半單刀狀態，被敵衛僅僅篤走腳下球，未能射門。人前波後，利雲回身背向龍門，以為先修正「慢慢做」。他卻左腳一踏，右腳拗過左腳後方，拗身直接傳中，力度與落腳恰到好處，讓梅拿在12碼點窩利撞射入網。及後辛尼加上後備的17歲小將穆夏拉（Jamal MUSIALA）各建一功，慨贈史浩克8蛋。

基拿比開咧已經連中三元，拜仁今季攻力更上一層樓。（路透社）

拜仁主帥菲力克稱，本欲以今仗驗證球隊的實力到達哪個水平，「可見無懈可擊。這只是首仗，讓我們循序漸進，最重要方向正確」。史浩克主帥華拿（David Wagner）為球隊的低沉表現致歉，但形容拜仁無可擋，「此刻極可能是世上最強球隊」。

如何面對，一場失掉8球的日子？希望史浩克門將費文振作。（美聯社）

拜仁的「7搭10」組合是後衛的噩夢，列貝利與洛賓雙翼齊飛不僅快到「冇影」，落底傳中或扣大位起腳均高質，難以招架。「2R」相繼離開，接班人看來稱職有餘。基拿比從去季22號變成7號，從曼城加盟的辛尼則披10號。二人論速度跟前輩不相伯仲，首次搭檔，清風送爽。

【今夏已落實轉會】

+ 34 + 34 + 34

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：