【足球轉會】利物浦勢再添新兵　拆解不買華拿又連簽兩人之謎

從拜仁慕尼黑簽入中場堤亞高艾簡達拿，成為今夏利物浦第2名新兵，英國傳媒盛傳紅軍有計劃繼續增兵，希望為前線「三叉戟」找來替補。

利物浦與拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿眉來眼去已久，日前終於正式轉投紅軍，盛傳以2000萬鎊（下同）加上500萬附加賽加盟，為隊中增添一名中場大將，該名西班牙球員將披起6號球衣。

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艾簡達拿正式加盟利物浦，隨即為球會拍攝多張硬照：

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艾簡達拿繼左閘森美卡斯後，成為紅軍今夏第2名新兵。利物浦最近與英冠屈福特的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）扯上關係，而狼隊的迪亞高祖達（Diogo Jota）才是「真命天子」。

在完成艾簡達拿交易後，英國傳媒盛傳利物浦將羅致該名葡萄牙翼鋒，成為前線「三叉戟」的最強後盾，《BBC》指祖達的轉會費達4500萬，而紅軍將出售年青中堅基賀華（Ki-Jana Hoever）予狼隊。

祖達加盟利物浦外，隊中小將基賀華亦將轉投狼隊。（資料圖片／Getty Images）

利物浦早前傳出有意購入迪姆華拿，該名德國前鋒亦有興趣加盟，惟當時紅軍不願支付5000萬的轉會費，結果交易告吹，華拿最終轉投車路士。紅軍羅致艾簡達拿支付2500萬，一旦祖達的交易成事，紅軍須支付額外的逾4000萬，不少「利迷」質疑球隊願意付出超過6000萬，為何當時不買入華拿？

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迪姆華拿一度相當接近利物浦，惜最終交易告吹並轉投車路士。（資料圖片／Getty Images）

英國《The Athletic》拆解為何利物浦買祖達不買華拿，原來與支付方式有關，當時RB萊比錫在華拿合約有「贖身」條款下，希望紅軍「一炮過」繳付5000萬，而狼隊則不介意紅軍以分期付款形式支付轉會費，是這宗交易的關鍵。對於欠缺充足現金流的紅軍而言，能分期付款購入兩人，總勝過要一筆過付巨款購入一個華拿。

《The Athletic》透露高普一直欣賞祖達的走動能力，相信該名葡萄牙翼鋒加入後可以增強紅軍的鋒線實力，並分擔沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴的重擔。

迪亞高祖達過去兩季在英超展露其走動能力，得到高普的垂青。（資料圖片／Getty Images）

【利物浦今夏轉會市場交投】

23歲的迪亞高祖達，在2018年年初正式由波圖加盟狼隊，同年8月首度在英超披甲，首個球季一共攻入9個聯賽入球。狼隊主帥紐奴在前線選擇甚多，在英超首戰派出普丹斯及尼圖夥拍魯爾占美尼斯攻堅，祖達並未有上陣，看來已為他離隊作好準備。

祖達與魯爾占美尼斯過去兩季為狼隊的前線貢獻不少。（資料圖片／Getty Images）

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：