【環法】樸加查勝出計時賽　尾二一站後上封王　將披黃袍過凱旋門

環法第20站上演終極逆轉勝！今屆環法由中段起變成了斯洛文尼亞內戰，羅力克（Primož Roglič）由第9站起一直披着象徵總排名領先的黃色戰衣到第20站，但想不到同胞樸加查（Tadej Pogačar）在這場計時賽（Time Trial，簡稱TT）大爆發，搶走黃袍，只要在最終站21站安全回到終點，就會以21歲之齡成為環法史上最年輕總排名冠軍。

30歲的羅力克第20站前仍領先樸加查57秒，因為第3位的西班牙車手米基雅希盧比斯（Miguel Ángel López）今站前已落後榜首1分27秒之多，故羅力克今站唯一對手另無他人，只有樸加查一人。

羅力克雖有不少車迷沿途打氣，但最後失去了冠軍。（路透社）

雖然樸加查年輕加壯，但一般認為羅力克的TT能力較強，要逆轉57秒的差距似乎是「Mission Impossible」。

上一次環法有人於尾二一站「逆轉時間」50秒封王，已經要數到1989年的美國車手勒蒙特（Greg Lemond），他當時於計時賽擊敗了法國名將費尼翁（Laurent Fignon），第2次揚威巴黎香榭麗舍大道。

樸加查指自己急不及待參加第21站。（路透社）

由於今站最後路段為上山，車手可以中途換較輕的爬山車，但就要面對換車損失時間的矛盾。2017年環意及公路計時賽世界冠軍、荷蘭車手杜姆連（Tom Dumoulin），在沒換車的情況下造出57分16秒的最快時間。

不過，樸加查換車仍造出55分55秒的時間，比杜姆連足足快了1分21秒之多，至於羅力克亦選擇換車，但工作人員從車頂拿單車時慢了一點，這名斯洛文尼亞車手又遲遲未能「上到Lock踏」，換車前已比樸加查慢的他最後慢了足足1分56秒才回到終點，由領先57秒變成慢59秒，樸加查成功「逆轉時間」登上總排名榜首。

樸加查勢成首名斯洛文尼亞環法冠軍，亦是環法史上最年輕總冠軍。（路透社）

樸加查一人包辦3個獎項

羅力克賽後無奈坐於地上，不能相信自己這樣失去了黃色戰衣。由於第21站傳統上是「勝利巡遊」，總排名車手都不會在這一站進攻，所以今站實際上是「終極一戰」，樸加查下一站只要「冇穿冇爛」返到終點，就會正式封王，以21歲成為史上最年輕環法總冠軍，刷新去年冠軍貝勞（Egan Bernal）創下的紀錄（22歲）。

樸加查首次勝出三大賽的TT即「中Jackpot」，除了黃色戰衣外，他又持有最佳年輕車手的白色車衫及爬山王的紅白波點衫。

羅力克賽後十分失望。（路透社）

樸加查賽後難以置信自己贏了環法總冠軍，直言自己「頭快要爆炸」。他又說：「對羅力克而言，這一定是十分難以接受的結果，但這就是單車競賽。」這名2020年斯洛文尼亞TT國家冠軍表示自己急不及待去巴黎。

羅力克賽後指對自己的表現失望，「自己已出了110%的力」，但樸加查確實比自己強，勝出絕對是實至名歸。去年環西冠軍最後說：「我當然想以第一完成比賽，但第2是我應得的位置，我仍為自己今年表現感到自豪。」

第20站精華片段：