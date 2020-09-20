港超聯｜富力門將領紅累事　遭南區戲劇性逼和　未退賽惹球迷聲討

曾威脅退出港超聯的富力R&F周日（20日）出戰復賽後首場聯賽，賽前被看高一線之下，最終被尾段換入不少年青球員的冠忠南區逼和2：2。富力守門員周煜辰繼去季鬥和富大埔的「爭標大戰」之後，再一次因失誤成為主角，或再令富力斷送錦標。

富力新加盟的後衛杜度雖獲准註冊，惟此役先列後備，中堅由羅拔圖夥拍謝家強，以右閘盧均宜客串中場，原位置由林衍廷取代，並派出伊高沙托尼、林志堅、迪布利及基奧雲尼狂攻，力爭重奪榜首。

至於復賽大軍僅得18人的南區，主帥列文親自上陣擔任防中，兩位新援佐佐木周與史提芬彭利拿領銜鋒線。

富力上半場最佳入球機會來自基奧雲尼（右），此子勁射卻告中楣而出。（袁志浩攝）

球迷聲討「找數」 富力先落後

富力曾以足總復賽及復操安排不善為由，一度威脅退出港超，惟最終如常參賽。事件引起本地球迷熱議，有球迷今日在場外高呼「富力走數」，質疑該富豪球會未有兌現「承諾」。

富力賽前被看高一線，久攻不下令球員相當肉緊。前鋒迪布利失機後十分失望。（袁志浩攝）

南區日本孖寶川瀨浩太（左）及佐佐木周（右）合作攻入首球。（袁志浩攝）

富力甫開賽即搶攻，林志堅4分鐘右路斬中，基奧雲尼跟迪布利撞牆後，禁區頂勁射中楣彈出。富力雖主導球賽，但攻勢未見「入肉」，迪布利的窄角度抽射，以及伊高沙托尼離門廿碼的罰球機會，同樣未能命中目標。

伊高沙托尼（右）今場梅開二度，曾為富力反超前2：1。（袁志浩攝）

周煜辰踢跌單刀的南區球員，球證吳超覺毫不猶豫出示紅牌。（袁志浩攝）

伊高沙托尼招牌入球反超前

完半場前南區一次反擊機會，陳肇鈞半場引球推進至「峨嵋月」遠射省中對方守衛出底線，南區由佐佐木周開出角度，伏兵門前的川瀨浩太跳頂破網，43分鐘助南區取得領先。

南區守衛51分鐘禁區內犯手球，富力劊子手伊高沙托尼射入追成1：1。這位去屆香港足球先生11分鐘後再下一城，憑個人「招牌」絕技——左路推大位起右腳射遠柱得手，一度助富力反超前。

佐佐木周（紅衫跳起者）射入罰球追平，即走向場邊跟隊友慶祝，跟失分的富力球員成強烈對比。（袁志浩攝）

周煜辰再犯錯 南區補時罰球追和

富力領先下換入杜度加強防守，南區以鄭進泓等年青球員入替，雖然積施利兩黃一紅被逐，卻在尾段再度追和。補時階段，富力守門員周煜辰出迎踢跌單刀的鄭進泓，直接領紅離場，富力改由謝家榮把關。南區由日籍外援佐佐木周主理罰球，離門約二十碼直射得手，為南區逼和2：2完場。

富力賽後以11分穩守次席，少踢1場下以1分落後榜首的東方龍獅，惟爭標優勢再減，南區則以8分排第5。

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