英超│卡尼4次助攻孫興慜入4球　熱刺大炒修咸頓　巴利阿里唔見影

熱刺周日（20日）作客修咸頓，孫興慜入球「大四喜」，加上錄得4次助攻的隊長哈利卡尼入波，以5：2大炒「聖人」。 熱剌今仗再度有迪利亞里不見蹤影，領隊摩連奴解釋是「同一位置人太多」。

熱刺日前在皇家馬德里得到加里夫巴利、利古朗兩名球員，但周日作客修咸頓一戰卻不見巴利人影，盛傳離隊在即的迪利阿里再度成為「失蹤人士」，大軍名單不見其名字。

摩連奴賽前回應阿里、巴利「no show」的時說：「今天沒有什麼好說的，因為巴利不在此處。對我來說，今天最重要的是取勝。迪利阿里並非不在狀態，我們有很多球員，多得難以管理，要選18個球員出來一點都不容易。我們有某些位置有太多同類的球員，部分人需要為此而失去入選名單機會。」

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巴利日前影完轉會相後再度「失蹤」。（instagram @garethbale11）

卡尼雖然上半場食兩次「詐胡」，但4次助攻領熱刺贏波。（路透社）

熱刺開波3分鐘就入波，卡尼半車身妙射得手，但VAR指孫興慜越位在先，卡尼努力變成白費。主場的修咸頓站穩陣腳後，10分鐘就有查阿當斯近門勁射，但洛里斯反應極快單手將球托走。

上半場一大主題可謂「詐胡」，艾格斯20分鐘禁區頂的入球，又洛里斯出迎擋球打中其手臂而變成「詐胡」，卡尼7分鐘後入波又因盧卡斯莫拉越位被判無效。

艾格斯為修咸頓先拔頭籌。（路透社）

孫興慜今戰大四喜。（路透社）

半場1：1只是「聖人」惡夢開端

「聖人」後衛獲加彼德斯直線過頭送丹尼艾格斯一程，這名英格蘭射手一控一射盡顯功架，主隊領先1：0。不過，修咸頓的領先優勢捱不過半場，今仗打正選的熱刺中場尼當比利上半場補時快攻分邊找到卡尼，熱刺隊長即時一腳彈給中間的孫興慜，韓國射手輕鬆射破麥卡菲十指關，半場雙方各一言和。

孫興慜換邊後很快就助熱刺反超前。（路透社）

+ 6 + 6 + 6

熱刺半場以盧施素入替尼當比利，這名阿根廷球員很快就有建樹，中場找到隊長卡尼，後者再次造就孫興慜以左腳再次攻陷修咸頓大門，客隊47分鐘反超前。

修咸頓落後下愈壓愈前，這反而令到熱刺反擊可盡情發揮，孫興慜64分鐘完成帽子戲法，第3球仍是由卡尼送他一程，今次韓國國腳更是射穿麥卡菲「大細」，攻入今戰第3球。

孫興慜入第4球後風騷地伸出4隻手指示意自己入4球。（路透社）

卡尼成為英超第6名球員單場錄得4次助攻的球員，最後亦攻入一球為今劃上完美的句號。（路透社）

卡尼單場助攻同一人4次創歷史

「聖人」無意重組防線，熱刺反擊愈攻愈爽，哈利卡尼73分鐘在右路再次找到中間入楔的孫興慜，後者心口一控再入一球。卡尼「助攻大四喜」成為英超史上第6名球員單場助攻4次，而單場助攻同一人4次更是英超史上首次。

突然變成「助攻王」的卡尼82分鐘亦「開齋」，近門「執雞」得手。修咸頓最終在球證睇完比賽影帶後，認定杜靴迪禁區內犯手球獲得十二碼，艾格斯操刀射入，但仍難逃大敗2：5的命運。

兩人今仗表現出色，於英超Fantasy齊齊「爆分」，孫興慜有22分，卡尼1入球、4助攻亦有18分，兩人未計Bonus Point已有40分，極有機會再加分。