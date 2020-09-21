【英超】利物浦後備席慶祝對手被逐　高普大動肝火鬧爆麾下

英超第二輪重頭大戰，車路士在主場史丹福橋球場惡鬥利物浦，沙迪奧文尼4分鐘連入兩球下，紅軍兩球淨勝車路士，全取3分。 文尼今仗除了梅開二度外，上半場末段令車路士中堅基斯坦臣犯規領紅被逐，紅軍後備球員不禁歡呼，主帥高普即時回頭指責麾下。

英超衛冕冠軍利物浦次輪惡鬥今夏大事擴軍的車路士，兩軍雖然在上半場互無紀錄，但在臨完上半場前，沙迪奧文尼接應長傳，車路士中堅基斯坦臣「先下手為強」，拉跌有機會單刀的文尼，球證翻看VAR後改變主意，以紅牌將基斯坦臣驅逐離場，這一面紅牌扭轉今場大戰的形勢。

利物浦文尼入兩球帶走3分 車路士半場十人應戰成勝負關鍵

英超第二輪直播賽程（01美術製圖）

基斯坦臣侵犯沙迪奧文尼領紅片段：

Here’s a closer look at the foul that gave Christensen a Red card towards the end of the first half.



That ball from Hendo 😍pic.twitter.com/PKWCPtiTBH — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 20, 2020

車路士完半場前一人被逐，對利物浦甚有優勢，坐在後備席的球員不禁站起來拍掌歡呼，卻隨即被主帥高普指罵。根據在史丹福橋球場的記者Julien Laurens指，在場邊的高普認為這舉動有欠尊重，即直斥「你們是否瘋了？以後不可以再這樣做！」由此可見，高普對隊中紀律要求非常高，並不希望侮辱任何對手。

高普對球隊紀錄甚有要求，不希望對對手作出任何不尊重。（路透社）

沙迪奧文尼絕對是今仗的贏波功臣，事關他除了博得基斯坦臣犯規領紅，及後在下半場4分鐘內梅開二度，先接應法明奴傳中頭槌建功，再勤力地把握阿列沙巴拿加門前「送大禮」，輕鬆射成2：0，帶領紅軍作客兩球擊敗對手，聯賽兩連勝。

高普賽後直指他認為基斯坦臣紅牌被逐，稱球證判決正確：「我看到基斯坦臣用手臂靠近文尼犯規時，已認為他應該被逐。」

高普同樣盛讚全隊今仗的努力，形容盡顯對入球的渴望：「文尼首球接應法明奴的助攻，是一個十分精彩的入球，文尼，而全隊上下同樣非常渴望入球，文尼的第二球正是實證，以努力不懈給予對手壓力，結果把握對手犯錯奠勝，這是一個非常正確的比賽態度。」

沙迪奧文尼成為今仗贏波英雄，主帥高普「錫晒佢」了。（路透社）