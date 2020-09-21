【英超】林柏特滿意值僅維持一場　阿列沙巴拿加再犯低級錯誤

車路士今夏大事擴軍，前線增添不少新兵，唯獨是被受批評的門前位置未有添兵，開季兩場連續使用阿列沙巴拿加把關，Kepa再度故態復萌，今仗又一次「派膠」，主帥林柏特直言這個犯錯使球隊損失慘重。 英國傳媒消息指，車路士與雷恩門將艾度亞文迪的交易即將在下周成事，有望取代Kepa的正選位置。

車路士正選門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）上季尾一度被主帥林柏特棄用，正以為「藍戰士」今夏必定羅致門將之際，豈料開季再度起用Kepa。車路士在今季首場聯賽，以3：1輕取白禮頓，林柏特賽後透露相當滿意阿列沙巴拿加的表現。

車路士蠢蠢欲動求鋼門 「場上指揮官」Kepa兩年即棄

林柏特上仗稱讚阿列沙巴拿加的表現，豈料今仗再度「派膠」。（資料圖片／Getty Images）

大事擴軍的車路士，今輪聯賽即遇上考險，主場迎戰利物浦，完半場前先有中堅基斯坦臣被逐，打亂林柏特的部署，結果沙迪奧文尼下半場4分鐘內梅開二度，紅軍兩球淨勝車路士。

利物浦全場積極逼搶有成果，車路士後場互傳時，阿列沙巴拿加再度出現低級失誤，傳球不慎被文尼截去皮球，輕鬆射入空門，奠定兩球勝局。

沙迪奧文尼把握Kepa失誤，射成2：0。（Getty Images）

阿列沙巴拿加「再派膠」實錄：

上仗滿意，今仗又「派膠」，林柏特完場後受訪未能再度為Kepa的犯錯辯護，「這是一個明顯的失誤，同時令我們損失取分的機會，我們及後有12碼，若果一切順利的話，我們有可能扳和，而Kepa的失誤完全改變今仗形勢。阿列沙巴拿加需要繼續努力，他亦需要我們的支持。」

車路士周三（23日）深夜將與英冠班士利鬥聯賽盃第3圈，林柏特透露將起用卡巴尼路任正選，並指阿列沙巴拿加的狀態依然有待提升。

阿列沙巴拿加再度出錯，林柏特再有機會送走該名西班牙門將。（資料圖片／Getty Images）

車路士與雷恩門將無限接近

車路士盛傳有意羅致雷恩門將艾度亞文迪（Edouard Mendy），阿列沙巴拿加再度低級犯錯，不少「車迷」亦希望愛隊盡早完成交易，將該名塞內加爾門將帶往史丹福橋。

林柏特被提及羅致文迪一事時，當然三緘其口。不少英國傳媒同樣十分關注這宗轉會，英國《大都市報》指雷恩主教練確認文迪即將離隊，而英國《每日快報》稱車路士將於下周官宣文迪來投的消息。

雷恩門將艾度亞文迪盛傳與車路士愈來愈近。（資料圖片／Getty Images）

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