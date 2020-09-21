【意甲】派路領軍處子戰輕取森多利亞　棄4後衛大膽起用新人

一代傳球大師派路踏上教練之路，帶領意大利班霸爭取破紀錄意甲十連霸，開鑼戰旗開得勝，3：0輕取森多利亞。 傷兵尚多，這位「P牌」新帥首戰排陣不僅大膽派遣新人，排陣頗有膽識，讓3中堅「斑馬軍團」重現。

祖雲達斯在意甲實力超班，但季前閃電升職的派路，在今仗開賽前數日才取得教練牌，執教首仗在教練生涯，意義上相當重要。球隊中前線與後防都有主力受傷，中堅馬菲斯迪歷特、前鋒保羅戴巴拿及貝拿迪斯治均缺陣。

一身西裝輕輕挑，派路的意式魅力（路透社）

沙利上季執教時，以至前任艾歷尼執教5季，祖雲達斯多以4人防線應戰。派路的處子作大膽「變陣」，後防以基亞連尼、邦路斯及丹尼路雷斯排出3中堅，左翼衛派出上季煞科戰意甲才處子登場的21歲意大利小國腳法保達（Gianluca Frabotta）。而中場借用而來的美國新星韋斯頓麥堅尼（Weston McKENNIE）亦正選上陣。

法保達（右）上季對羅馬的例行公事正選上陣，今季有望得到更多機會。（Getty Images）

耳目一新的祖雲達斯，開賽僅14分鐘，首次為祖雲達斯披甲的古路施夫斯基（Dejan KULUSEVSKI），乘C朗拿度的腳下球被對手撞走，在禁區左腳燙射遠柱死角入網。戰至下半場，邦路斯門前執雞拉開比數後，麥堅尼的射門被對方門將在白界線前僅僅用腳救走。而季前傳聞離隊的艾朗藍斯，完場前交出直線，助C朗拿度窄位射遠柱埋齋。

這位「肥隊友」是去季下半季重傷的美列迪美羅，今仗後備上陣，仍要努力修身。（路透社）

【派路首戰贏森多利亞3:0】

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派路季前宣布回歸效力多時的祖雲達斯，擔任U23教練，10天後卻突然坐正，接替沙利被炒後留下的空缺。新人事新作風，今仗入球的後衛邦路斯坦言派路團隊帶來新思維，球員控球或無球時都積極向前，「沙利的年代，防守時我們如一團人協防，派路給予我們更大自由度，每個人更積極搶回控球，更主動進攻」。邦路斯又稱派路戰術是否正確，言之尚早，「但是必定不同，意識上擺明車馬，要侵略，不要失球」。