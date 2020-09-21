【三項鐵人】領前選手最後彎位行錯路　正直選手終點前讓出獎牌

上周在西班牙舉行的桑坦德三項鐵人賽（Santander Triathlon），西班牙選手文迪加（Diego Mentriga）及英國選手蒂高（James Teagle）在爭奪第3名時，出現罕見一幕！蒂高在終點前最後一個彎位行錯路，被文迪加過頭，但文迪加在終點線前停步，讓蒂高先一步衝線。

當時離終點只有約50米，就在賽道最後一個彎位，排名第3的蒂高沒有轉彎，繼續向前跑，衝向鐵欄。跟在蒂高後面的文迪加藉此良機超前，跑向終點，勢得今次比賽季軍。

然而，文迪加轉頭望一望身後的蒂高，摸一摸鼻子，就放慢速度，最後停在終點線前，沒有衝線。待蒂高跑到，文迪加伸出友誼之手，蒂高亦伸手一握，行過終點線，獲得季軍；之後文迪加才隨他衝線，得到第4名。

事發經過逐格睇：

+ 4 + 4 + 4

賽後記者問文迪加為何放棄登上頒獎台的機會，這名21歲的西班牙選手說：「見到他出錯時，我不自覺地停下來。這是他應得的。」

文迪加續說：「當我見到他跑錯路線時，我就停了。占士（蒂高）得到這面獎牌，是實至名歸的。我不太清楚，可能是他沒有留意到指示牌，或者他們沒有校準位置。不過，如果給我多一次機會，我都會做同樣的決定。」

事發片段：

網民紛紛大讚文迪加的表現充滿體育精神，就連利物浦的西班牙門將阿祖安卡斯迪路也分享了這件事的短片，他留言：「一次體現體育精神的表現。蒂高在最後一個彎位出問題，被文迪加超越，但最後文迪加決定這樣做。」

The real values of SPORT in a single gesture:



James Teagle 🇬🇧 got confused on the last corner and was passed by Diego Méntrida🇪🇸 who did this... #Respect #FairPlay 🤝 https://t.co/ceGGyBfqA9 — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) September 18, 2020

蒂高事後亦在社交網站講述這次事件，他寫：「那時候，文迪加離點只有50米，我們一起衝刺，但我撞向了圍欄，認為競賽已經完了！但文迪加的決定出乎意料之外，他見到我的遭遇，讓我首先過終點，表現出令人難以置信的正直及體育精神！」