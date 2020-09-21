【英超】摩連奴打斷孫興慜訪問　逼對方認同MOM人選　網民唔Buy

熱刺周日（20日）作客修咸頓，孫興慜入球「大四喜」。這名韓國射手賽後接受訪時，摩連奴突然出現，更告訴韓國射手自己的「全場最佳（Man of the Match，MOM）」心水。雖然孫興慜認同，但熱刺球迷不賣賬，認為孫興慜亦值得讚賞。

多得「聖人」防線壓前，熱刺反擊予取予求，哈利卡尼4次助攻孫興慜入4球，成為英超史上第一人單場助攻同一人4次，上半場兩度食「詐胡」的卡尼，終於在82分鐘「開齋」，近門「執雞」助熱刺「埋齋」，這支倫敦球隊終以5：2大勝。

孫興慜入4球，賽後得到Match ball做賀禮。（Getty Images）

孫興慜賽後接受《BBC》訪問，摩連奴突然於他身邊說了一句：「Man of the Match，Harry Kane.」哈利卡尼今戰錄得1入球4助攻，表現確實與孫興慜比肩，但摩帥這樣插嘴，實在有欠尊重。

網民不太認同摩連奴的做法。（Getty Images）

孫興慜不以為然，直言：「我會這樣說的。」當記者問：「領隊這樣說，你不能『拗頸』吧？」香港球迷戲稱「孫仔」的他說：「我認為哈利卡尼是今場最佳，因為他有一個入球又交出4次助攻。」

孫興慜認同摩連奴的看法，認為哈利卡尼表現值得當選今場最佳球員。（Getty Images）

雖然孫興慜認同摩帥，但外國熱刺球迷卻不太喜歡摩帥的做法。Twitter用家@WelshSpur07說：「摩連奴奪去孫興慜的MOM證明了他只是個小人。讓孫興慜享受一下吧，你這可惡小人。」

亦有熱刺球迷指摩連奴欠缺尊重，「強逼孫興慜認同」。不過，有部分球迷表示摩連奴的看法沒有錯，「卡尼的表現亦值得拿下MOM」。

Man of the match - Son Heung-min? Jose Mourinho isn't having it 😂https://t.co/HozX03CuHY pic.twitter.com/EAsty4C4xz — BBC Sport (@BBCSport) September 20, 2020

修咸頓 Vs 熱刺：