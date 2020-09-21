【港超聯】理文顏樂楓以勤奮換入球　陳曉明勸勿對爭標過份樂觀

理文周一（21日）於港超復賽以兩球擊敗愉園，隊長顏樂楓全場表現拚搏，更透露自己成功達成賽前部署。 球隊雖暫時位列港超榜首，惟主帥陳曉明希望球員勿被勝利沖昏頭腦，要腳踏實地迎接餘下挑戰。

兩周的復賽備戰期，有港超球員坦言時間倉促，部份球隊首戰狀態未足、表現慢熱。不過理文隊長顏樂楓在復賽第一場，僅用6分鐘即取得進帳，這位防守中場此役踢足90分鐘，全場助攻助守，這邊見他企在敵軍禁區頂橫傳，轉頭又在理文禁區看到他協防的身影。

完場後「光頭」獨個留在場內接受物理治療，大腿的酸痛正是拚搏的證明。（袁志浩攝）

顏樂楓搏足全場 「最興奮是做到部署」

即使在比賽末段，「光頭」亦毫不鬆懈，85分鐘因阻擋愉園反擊而領黃，是美中不足。隊友賽後悉數離場，「光頭」獨個留在場內接受物理治療，大腿的酸痛正是拚搏的證明。他受訪時透露入球後異常激動的原因，「要應付密集，如果只站在自己的位置，靠前鋒、攻中入球的話很困難。教練告訴我要多後上入楔，最興奮是入球代表自己做到部署。」

理文黃雨下輕取愉園登榜首 顏樂楓中村祐人齊建功

入球後的激動，是源於做到教練部署，「破密集唔可以只企喺自己位。」（袁志浩攝）

理文上一次到訪大球場已是2019年1月的港超聯作客東方龍獅，一年半後的今天，場內沒有觀眾、氣氛也因各項防疫措施而變得嚴肅。「光頭」相信此仗是人生中十分難忘的比賽，「撇除賽後特別的訪問方式（記者與球員隔着看台進行），很難得看見大球場這麼空曠，這也是對我來說香港最宏偉、最值得尊敬的球場，因此今日擁有很特別的時刻。」

沒有球迷的大球場更見空曠，教練與球員大叫都有回音，加上在大雨中作賽，令顏樂楓十分難忘。（袁志浩攝）

【港超聯：理文2：0愉園】

+ 3 + 3 + 3

理文暫登榜首 陳曉明：別過於樂觀

「黃黑軍團」獲勝後登上榜首，主帥陳曉明笑言有其他球隊失分「當然開心」，但希望球員對爭標勿過於樂觀，「聯賽重開贏波能振奮軍心，但不要想得太理想化，比賽可以發生任何事，所以要專注往後每一場。不用理會其他球隊的分數，因為自己踢得差的話也沒有意義。」

陳曉明補充，球隊今日難以如願踢出漂亮足球，惟考慮雨戰等因素，已對賽果感到滿意，「現在才是開始備戰後的第三周，屬於以往踢友賽的周期，很難要求太高，起碼球員沒有受傷，全取3分也很正面。」

理文主教練陳曉明認為球隊雖未踢出漂亮足球，卻對賽果「收貨」。（袁志浩攝）

愉園早已明言希望陣中小將在復賽中汲取經驗，主帥鮑家耀樂見球員今日放膽去踢；中場袁世傑則認為全隊「一條心」，是最令人滿意的地方。「就算第一腳控得不太好，起碼隊友會互補長短，一起把球追回來，絕不認輸。」他又認為，球隊不時浪費機會，要改善埋門把握力。