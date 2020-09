【球衣情報】歐洲豪門巡禮　米蘭時裝周上演　皇馬巴塞粉紅炸彈

歐洲五大聯賽均已開鑼,繼英超各隊戰衣後,是時候檢閱一眾豪門新波衫。 今季多隊玩復古,充滿時尚觸覺的意大利球隊當然不會令人失望,羅馬主場復古「果汁雪條」球衣相當醒神,國米三款戰衣均屬高水準,AC米蘭主場紅黑經典配上暗花也別具特色。 反觀西甲雙雄皇馬、巴塞主場無甚驚喜,作客或歐聯版不約而同玩粉紅色,帶來不同程度驚嚇效果。

羅馬(意甲):復古「果汁雪條」 靚得來又有意思

羅馬主場棗紅色戰衣向來不易配襯,大部分時間均是簡單底色加贊助商標誌便算,今季特別在前胸和後背加入橙紅漸變彩虹設計,一個改動即令整件球衣搶眼起來。

這個改動靈感來自「首都狼」1978年12月首次推出的著名「果汁雪條」(ghiacciolo)球衣。愛華頓主帥安察洛堤當年效力羅馬時,正是穿上此戰衣1980年為羅馬贏得意大利盃,兩年間球隊分別在主、客球衣和訓練外套用上獨特的果汁雪條設計。今年正是羅馬穿上「果汁雪條」捧盃的40周年,復古風來得正是時候。

【羅馬2020/21球季新球衣】(按圖放大)

國際米蘭(意甲):主場「扭紋」有新意 作客疑似格仔枱布

國際米蘭三款新球衣同樣全部高質:主場藍黑直間經典設計搞搞新意思,扭一扭變為鋸齒紋,立即變得獨一無二;作客白底黑藍相間格仔,望落有點似枱布,穿在球員身上效果不俗;第二作客大玩懷舊,向1990年代朗拿度馳騁聖西路的灰黑橫間版本致敬。

難得三件新波衫都是水準之作,細節位也比較細緻,設計充滿時尚觸覺,米蘭果然不愧為時尚之都。

【國際米蘭2020/21球季新球衣】(按圖放大)

AC米蘭(意甲):似曾相識的暗花 港人必到旅遊景點

米蘭市另一豪門AC米蘭近年戰績低迷,球衣卻絕對不失禮。主場經典紅黑戰衣看似沒有特別,細看布料上的獨特暗花,是否有似曾相識感覺?因為設計靈感來自港人到米蘭市旅遊必到的著名景點、位於米蘭大教堂旁的古典購物走廊艾曼紐二世迴廊(Galleria Vittorio Emanuele II)。

相對主場球衣,兩件作客波衫相對失色,白色作客款出動兩大名宿馬甸尼和舒夫真高當模特兒仍無補於事,藍色第二作客亦平平無奇。

【AC米蘭2020/21球季新球衣】(按圖放大)

祖雲達斯(意甲):無墨箱頭筆塗鴉 作客更加難招架

意甲豪門之中,祖雲達斯三件新戰衣較為令人失望。主場經典黑白相間設計走盞位不多,今次將黑色直間條紋由實色改為畫筆填色效果,是難得別有心思的設計。可能由於只有黑色關係,近距離看起來有點似用不夠墨的箱頭筆劃上去。

第二作客橙色花碌碌球衣連隊中兩大俊男C朗和戴巴拿也carry不到,不是人人懂得欣賞,簡簡單單的深藍作客球衣,反而是最耐看一件。

【祖雲達斯2020/21球季新球衣】(按圖放大)

皇家馬德里(西甲):主場薄到似底衫 粉紅戰衣球迷不愛

皇馬今季戰衣大玩粉紅色調,可謂「有辣有唔辣」。三款新戰衣均加入同一隻粉紅色的不同設計。傳統主場白色球衣衣側位置加入製造商的三間設計,粉紅條紋帶來一點新意。球衣肩膊、前胸和衣袖均有疑似增加透氣效果或是的一堆窿窿(還是暗花?),遠看無問題,不過穿在模特兒身上有「薄到透」的底衫感覺。

作客版索性整件球衣粉紅色,連波褲也是一樣。中立球迷和「波衫控」毫不介意,銀河艦隊支持者大多對這隻甚難穿得好看的顏色罵聲四起。第二作客黑底粉紅字,如果不介意大量暗花圖案會是不錯選擇。

【皇家馬德里2020/21球季新球衣】(按圖放大)

巴塞隆拿(西甲):作客黑金易襯衫 歐聯版撞色撞到撞車

同是一剔牌贊助,巴塞主場黃色粗邊圓領紅藍戰衣跟熱刺第二作客一樣帶有PE衫的感覺。作客版用上近年大為流行的黑底金字元素,用來襯衫出街一流,最矚目一件卻是歐聯版的粉紅戰衣。

相對皇馬作客版用上較深的粉紅色,淺粉紅色的巴塞歐聯版接近去到shocking pink(螢光粉紅)。單是上衣本身還好,最大問題在於下半身配搭的波褲和襪子均為鮮湖水綠色,兩隻不易襯的顏色撞在一起,立即出現「炒車」效果。無論美斯、古天奴還是法蘭基迪莊,沒有一個穿得好看,當全隊走在一起時,顏色甚至鮮艷得令人眼睛發痛,幸好普羅球迷只會著波衫出街,不會連波褲一起穿上……

【巴塞隆拿2020/21球季新球衣】(按圖放大)

拜仁慕尼黑(德甲):簡約就是美 第二作客後領藏乾坤

應屆歐聯、德甲和德國盃三冠王,拜仁慕尼黑主場新戰衣盡顯「簡約就是美」,簡單的V領設計,領口和袖口均配以幼身白邊配襯,充滿時尚感。

白底螢光橙作客球衣略嫌過度簡約,似練習衫多過球衣。反而紅黑雙色第二作客設計獨特,還內藏一個特別的細節位:後領對落寫上德文:「Mia San Mia」,那是拜仁本身也是球會身處的巴伐利亞地區充滿自豪感的口號,意思是We are who we are(我們就是我們),充滿自信和霸氣,完全切合拜仁風格。

【拜仁慕尼黑2020/21球季新球衣】(按圖放大)

多蒙特(德甲):為夏蘭特而設的「雷公」戰衣

拜仁最強挑戰者多蒙特,主場黃色戰衣加入不規則黑色斜間花紋,有點「雷公」的感覺,霸氣大增,跟霸氣十足的年輕鋒將艾寧夏蘭特猶如絕配。設計相當特別之餘,又不會太浮誇,喜歡入手奇特波衫的球迷切勿錯過。

兩件作客球衣明顯也落足心思,效果則不算明顯,例如黑底加上黃色斜間的作客版,下半部分其實加上代表多蒙特的BVB字樣暗花和黃色潑墨效果,可是要近距離才看得清楚,出汗後幾乎都看不見。白底配灰黃格仔圖案的第二作客版本,賣相也是一般。值得一提的是,他們推出多款練習球衣和外套,有大量不同選擇。

【多蒙特2020/21球季新球衣】(按圖放大)

阿積士(荷甲):雲達沙親自出馬 作客版型格十足

荷蘭豪門阿積士今季放走雲迪碧克,此子加盟曼聯前已為球隊拍下一輯新球衣照片,作為他的告別作。連球會CEO兼一代傳奇雲達沙也親自當上模特兒,他們的灰色作客球衣設計別具一格,整體效果相當突出。

歐聯版跟巴塞作客球衣一樣也是用上近年大為流行的黑底金字,又是幾乎任何人也穿得好看的百搭款式。

【阿積士2020/21球季新球衣】(按圖放大)