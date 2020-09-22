【英超】迪布尼一傳一射領軍報捷　曼城作客力克狼隊旗開得勝

英超第2輪賽事，曼城終於登場，作客狼隊，結果憑奇雲迪布尼﹑菲爾科頓及加比爾捷西斯各建一功，以3：1擊敗狼隊，新球季首場聯賽旗開得勝。曼城中場核心迪布尼除了交出一傳一射外，在防務方面同樣落力。

上季亞軍曼城終於登場，英超首戰作客狼隊，惟「藍月亮」尖刀阿古路受傷及中場根度簡賽前確診染上新冠肺炎，二人無緣在今仗披甲。今夏新加盟曼城的中堅尼敦阿基，今仗隨即以正選身份上陣，與史東斯扼守中路，隊長費蘭甸奴則可以移上一格，重返熟悉的中場位置，而早前代表英格蘭國家隊時被醜聞纏身的菲爾科頓同在正選陣中。

尼敦阿基今仗正選披甲，與史東斯扼守中路。（路透社）

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效力十載的大衛施華今夏離隊，奇雲迪布尼獨力負起曼城策動進攻的重任，該名比利時的中場大腦在上半場時一次入楔落底，狼隊的沙斯欲落腳攔截卻來遲一步，踢跌迪布尼輸12碼，迪布尼親自操刀中鵠，20分鐘先開紀錄。

迪布尼博得12碼後親自操刀得手，為曼城先開紀錄。（路透社）

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曼城及後以一記純熟的小組入滲再建一功，迪布尼直線傳給史達寧，在狼隊門將柏迪斯奧出迎沒收前橫傳予科頓撞射入網，32分鐘擴大領先優勢。

落後兩球的狼隊換邊後極力反撲，翼鋒普丹斯（Daniel Podence）下半場為曼城後防帶來不少威脅，先後兩次禁區內試射但無功而還，及後交出傳中球予中鋒魯爾占美尼斯跳頂入網，78分鐘追成1：2較接近紀錄。

取代阿古路擔任單箭頭的加比爾捷西斯，戰至補時階段亦有斬獲，接應迪布尼短傳，引球在禁區內起腳省中對手反彈入網，95分鐘奠定3：1的勝局，今季首場聯賽全取3分。

醜聞纏身的菲爾科頓，今仗亦有進帳。（路透社）

迪布尼助攻助守舉足輕重

迪布尼新球季繼續是球隊的進攻泉源，從數據顯示他在曼城陣中有多重要。根據足球數據網站《Whoscored.com》，迪布尼除了貢獻一入球及一助攻，今仗有兩項進攻數據冠絕全場，包括全場4次起腳全數命中目標及6次關鍵傳送。

意想不到的是，迪布尼在防守數據上同樣搶鏡，今場一共錄得5次成功攔截，比起隊友洛迪卡斯簡迪及費蘭甸奴還要多，可見迪布尼的覆蓋範圍不限進攻，在防守方面亦十分落力。

大衛施華離隊後，迪布尼在陣中的角色更加重要。（路透社）

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