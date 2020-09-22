【英聯賽盃】熱刺斥資助對手檢測保平安　隨時不戰而勝晉級

英格蘭聯賽盃第3圈賽事，熱刺作客英乙的奧連特爭奪出線權，如今這場賽事有可能取消，事關奧連特一隊的大部分球員在新冠肺炎病毒測試中呈陽性反應。 在英格蘭聯賽會轄下英乙聯賽，並未有強制球隊進行病毒測試，今次的檢測由熱刺支付費用，結果卻驗出大量的確診個案。

熱刺本周是「魔鬼賽程」，8日內出戰4場賽事，上周日（20日）戰畢修咸頓的聯賽後，今晚（22日）深夜將作客英乙的奧連特（Leyton Orient），然後在兩日後再征北馬其頓出戰歐霸外圍賽第三圈，最後一站於周日返回主場鬥紐卡素。

熱刺作客5：2大破修咸頓後，迎來一周的魔鬼賽程。（Getty Images）

【熱刺作客修咸頓】

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奧連特主場挑戰熱刺前夕，驚覺全隊大部分球員確診染上新冠肺炎，事關熱刺為對手支付檢測費用，結果卻發現大量確診個案，英國《衛報》稱全隊更高達雙位數字的確診數字。奧連特在當地周一宣布隊中有球員染疫，而球隊的主場及練習場亦關閉直至另行通知。

為何熱刺要幫對手「貼錢做檢測」？這個與英格蘭聯賽會（English Football League，簡稱EPL）的安排甚有關係，管轄英冠﹑英甲及英乙的EPL只在開季前強制所有球隊接受病毒測試，各支球隊在開季後可自行是否接受病毒測試，而熱刺基於保障己隊安全才安排對手全隊檢測，若在沒有檢驗的情況下如常出賽，後果將會不堪設想，甚或至波及英超。

奧連特多名球員受感染，英國各間傳媒紛紛透露熱刺隨時不戰而勝，預計今仗賽事將被取消，熱刺直接取得第4圈的資格。

奧連特透過官方網站公布有球員確診新冠肺炎。（Twitter截圖）

英國《衛報》透露奧連特方面有意向英聯賽會提出書面投訴，奧連特主帥安布頓（Ross Embleton）指早在上周賽事已發現隊中有不少球員生病，同時向英聯賽會通報，惟賽會未有安排任何病毒檢測。安布頓在記者會時強調，經過球隊醫生及軍醫診斷後，球員沒有新冠肺炎的病徵，所以與肺炎無關，但上周五起部分球員出現病徵並最後確診。

奧連特上周六聯賽鬥曼斯菲（Mansfield），兩軍打成2：2平手，當奧連特得知有球員染疫後，已通知最近3場的對手，包括奧咸﹑普利茅夫及曼斯菲，奧連特再爆疫或許影響整個英乙聯賽的運作。

奧連特在聯賽盃第2圈擊敗普利茅夫晉級。（資料圖片／Getty Images）

一旦聯賽盃第3圈取消的話，熱刺當然是最大得益者，事關一周內連戰4場更要舟車勞頓，對熱刺眾將負荷甚大，減少一場賽事，對摩連奴的盤算甚有幫助。

熱刺尖刀哈利卡尼與奧連特甚有淵源，他當年曾經外借到奧連特一個球季，而該英乙球會早前受財困影響，卡尼特意伸出援手，成為奧連特的球衣贊助，順道為慈善組織籌款，一舉兩得。

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奧連特早前財困，哈利卡尼出手相助，成為球隊的球衣贊助。（資料圖片／Getty Images）

英超第3輪直播賽程（按圖放大）：