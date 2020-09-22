英超Fantasy｜香港玩家Triple Cap孫興慜仍飲恨　本周冠軍有咩人

英超Fantasy第2周終於回復正常，曼聯及曼城齊齊出擊，但「紅魔」不敵水晶宮，實令不少持有波基斯費南迪斯的玩家「損手爛腳」。 不僅如此，熱刺5：2大炒修咸頓，孫興慜入球「大四喜」，哈利卡尼助攻「大四喜」又有一個入球，兩人輕輕鬆鬆已狂轟45分，相信不少Week 1後就決定這兩名球星的玩家後悔不已。

今周最佳11人高達171分，孫興慜入4球得20分，打足全場又得到Bonus Points（BP），以24分成為今周「爆分王」。卡尼亦不遑多讓，1入球、4助攻加3分BP，連出場時間分數亦有21分落袋。

Week 2最佳11人（英超Fantasy網頁）

除此之外，愛華頓的卡維特利雲對西布朗一戰大演帽子戲法亦有17分，利物浦的沙迪奧文尼入兩球，加上Clean Sheet亦錄得16分。李斯特城左閘卡斯泰尼對般尼雖然失兩球扣一分，但入波、助攻仍讓他得到9分，成為今季首名每周最佳陣容得分單位數的球員。

英超Fantasy Week 2最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

本周排名競爭激烈，前3位分差只得3分。香港玩家Yick Himg Yee（隊名：yee yee）今周得163分，Triple Cap孫興慜怒轟72分，惜門將選擇碧福特僅得1分，最終仍以兩分之差與今周冠軍擦身而過。

香港玩家Yee Yee本周陣容（英周Fantasy網頁）

兩名高分中場奠勝

今周冠軍澳洲玩家Ethan SCHWERDT的Random Oscillations，在沒有Triple Cap「孫仔」的情況下仍可登頂，當然亦用了Triple Captain這張Wild card，人選為卡尼。雖然卡尼少孫興慜3分，但因Triple Cap關係，兩人分差可達9分，那麼這名澳洲玩家是怎樣稱霸今周Fantasy？

這名澳洲玩家今周除了有「孫仔」、卡尼外，還有卡斯泰尼、卡維特利雲及艾利臣。持有更多最佳11人已令他有一定優勢，還有中場有哈維班尼斯及哈美斯洛迪古斯（馬會譯名占士洛迪古斯）兩人為他搶分，成為Ethan SCHWERDT成為今周最高分玩家的原因。

本周冠軍Ethan SCHWERDT陣容：

本周第一陣容（英超Fantasy網頁）