【足球轉會】麥巴比爭奪戰只剩兩隊有機　利物浦皇馬明年齊搶人

麥巴比（Kylian Mbappe）盛傳向巴黎聖日耳門（PSG）預告今季後離隊，這個新世代「妖人」任何球隊也渴望得到，法國《隊報》分析認為，全球只剩下兩支球會有機會搶人：皇家馬德里和利物浦。 該報指出，英超冠軍利物浦近年持續接觸麥巴比陣營，並希望在明年夏天引入法國球星，不過他們必須再次跟皇馬一較高下。

現年21歲的麥巴比跟PSG尚有兩年合約，他至今仍未跟球會續約，今年9月13日英國《星期日泰晤士報》更指他已通知會方完成今季之後便會離隊，PSG和麥巴比陣營均無作出否認，有關報道宣稱PSG多番提供「肥約」，希望用錢留人，惟他表明希望到其他地方發展。

離隊無可避免之下，最為人關注的是他的下一站在哪兒。身為全球頂級巨星、足球界新一代球王，麥巴比轉會身價肯定過億歐元，只有少數富豪球會足夠財力，《隊報》運用排除法之後，剩下最後兩隊。

《隊報》指皇馬與利物浦是麥巴比兩大可能加盟的下一站。（Getty Images）

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麥巴比下一站鎖定兩隊

根據《隊報》分析，皇家馬德里一直是麥巴比渴望加盟的球隊，主帥施丹原本計劃今年夏天提出收購，一場新冠肺炎疫情改變一切。即使如此，為免影響加盟皇馬的機會，他不會考慮轉投皇馬死敵巴塞隆拿。

論財力，曼城看似最有機會接貨，礙於PSG由卡塔爾主權基金子公司持有，他們絕對不會將此子賣予由中東地區對手阿聯酋王室成員持有的曼城。

麥巴比對祖雲達斯毫不感興趣，至於拜仁慕尼黑目前採取拒絕高價買人原則，無可能付出9位數字收購，最後只剩下皇馬和利物浦兩隊。

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皇馬的優勢

PSG依然希望留住他，麥巴比卻一直視巴黎人為踏腳石。長久以來，皇馬都是他夢寐以求的球隊，3年前離開摩納哥時曾有機會加盟，經細心計算後決定先加盟PSG，至今一直未放棄成為銀河艦隊一員的願望。

假如不是新冠肺炎疫情，或許皇馬已再次嘗試收購他。這些年來，皇馬跟麥巴比陣營保持接觸，身為法國和皇馬傳奇的教練施丹，是另一令他無法拒絕的誘因。話雖如此，麥巴比同樣喜歡利物浦和高普領隊。

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利物浦錢從何來？

高普早在2016年已曾致電麥巴比，游說他加盟利物浦。2017年紅軍美國班主出動私人飛機到尼斯，將麥巴比一家接到晏菲路球場參觀，再次嘗試說服他轉投。就算他之後選擇了PSG，紅軍和高普跟麥巴比一直保持接觸至今。

以紅軍量入為出的政策，斥過億歐元收購一個人似乎不甚可能，今年夏天一個轉變，或許會是契機。利物浦不止由當年的挑戰者再次成為英超和歐洲冠軍級球隊，球衣贊助商亦由New Balance轉為Nike。2013年巴西巨星尼馬由山度士轉投巴塞隆拿時，盛傳轉會費正是由這家贊助巴塞的體育用品一哥支持。

適逢尼馬剛結束跟Nike長達15年合作關係，旗下天王巨星C朗拿度已屆35歲，麥巴比是他們悉心培育的下一個巨星，自然不會坐視此子流向別人田──皇馬與Adidas在2018年簽下10年贊助合約。2018年歐聯決賽，皇馬擊敗利物浦創下三連冠創舉，明年夏天兩軍很大可能在轉會市場再次正面交鋒，成敗很大機會影響球隊未來10年走向，遠較一場決賽重要。

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【今夏已落實轉會】