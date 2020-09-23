【劍擊】江旻憓疫情下擁抱慢活節奏　專注進步不單以成績衡量目標

突如其來的疫情，就在人類全體保持距離的時刻，天空短暫澄明，大地終於減噪，人們可以擁抱另一種生活的想像。 去年兩度登上女子重劍世界排名第一的港將江旻憓（Vivian），於東京奧運延期一年下，從疫病啟示中尋找出口，在慢節奏生活中活出優雅生命力，「成不成功、做得好不好，不是只在比賽成績體現出來，好像在這段時間的心態，要保持積極都是挑戰。」

還記得去年3月，Vivian榮登女子重劍世界「一姐」，成為首位港產劍擊世界第一。傳媒蜂擁而至到機場迎接完成布達佩斯賽返港的她，當時她甫一開口便哭起來，說覺得於比賽表現欠佳的自己配不上頭銜。

一年多過去了，重提這事，她卻傻氣地說：「哎呀！好掛住接機呀！」以為她想念出國的日子，坦率的她補充笑道：「因為有好成績才會有人接機！」

疫情全球爆發後的這大半年，比以往更多時間留港的Vivian重新思考奧運的意義，也檢視如何跟成長的地方──香港連結。

香港女子重劍代表江旻憓去年兩度登上世界第一，更挾亞洲及大洋洲區第一姿態奪得東京奧運入場券。（梁鵬威攝）

在家訓練考驗耐性 加入創意解悶

看Vivian這陣子的Instagram，除了家中訓練、瑜珈、茹素等生活記錄，便是參與環保組織、社區活動的推廣，在疫症陰霾下散發正能量。

幾近全球進入封城狀態，國際賽事停擺，連訓練場所香港體育學院也「封院」，沒有留守體院並只帶了兩把劍回家的她，坦言已習慣獨自在家訓練的新常態。她每朝都會做一節瑜珈，也會跟隨物理治療師的治療計劃，特別針對膝蓋和平衡力做康復訓練，並會像以往在體院般一日練兩節劍擊。問她是否跟教練「遙距」指示練習，她笑說：「他沒有理我，反而是我不停Send片給他看。」

體院在7月「封院」期間，江旻憓選擇回家在家訓練，她在這天拍攝時笑言：「好久沒看到那麼多人了。」（梁鵬威攝）

她說在家抗疫訓練需加點創意：「好考我的自律性，練到我的耐性和平常心，因為會找有創意的方法練，在YouTube找影片例如做瑜珈、練倒立等等，每一日都想辦法找些新東西去練。」

她笑言一個人練習太悶，會把巨型熊公仔掛起當人型靶練劍，更開玩笑道公仔有穿上保護衣不會受傷，這種「小清新」行徑很「江旻憓」。

江旻憓坦言一個人在家訓練較悶，會加點創意，很是可愛。（梁鵬威攝）

事實上，Vivian在去年狀態勇銳，年初接連在兩站世界盃賽事贏得金牌後，3月登上世界第一；及後在世界盃杜拜站再取得一面銅牌，並在去年7月於世錦賽歷史性為香港摘下銅牌。今年初，她篤定以亞洲及大洋洲區第一位的姿態，奪得東京奧運入場券。

疫症重新檢視自己 「以前把奧運看得好重」

經歷兩次膝蓋韌帶撕裂重創、去年兩度登上女子重劍世界排名第一，Vivian再不願捲入那道急促漩渦之中，她坦言奧運固然重要，但疫情前的自己把得失看得太重，「奧運是運動員好大的夢想，所有東西都是為奧運而準備，疫情後我重新想清楚最重要的東西是什麼，對自我要求更加高。因為比賽的機會是那麼難得，我更加需要準備好自己，珍惜每一次比賽。」

的確，成績不完全能反映運動員的成長，她續說：「成不成功、做得好不好，不是只在比賽成績體現出來，好像在這段時間的心態，要保持積極、自律，都是一個很大的挑戰。」

江旻憓在這期間更專注訓練，比任何時候更努力準備自己，盡量不以成績去衡量自己的目標，而是更集中投入最佳狀態。（梁鵬威攝）

正能量背後曾感不安 「奧運原定揭幕日最不開心」

2020年的變奏，即使Vivian本人再正能量滿滿，也有不安的時候。她坦言疫症爆發後，感到突然很多事情都控制不到，也不知道做什麼事可令疫情好轉，「除了自己不出街之外，好似有點無助，但現在已好多了，習慣了這個新常態。」

香港的三波疫情持續達9個月，她直言最沮喪與焦慮就是東京奧運原定揭幕那一天。「開幕那天、以及原本劍擊賽那天是最不開心的，但後來再倒數一年，便要做得更加好。」

東京奧運重新倒數，江旻憓直言能讓自己重拾最佳狀態，身體和心理上亦得最佳調整。（梁鵬威攝）

在疫情下重新迎接這「一年」，延期是好是壞？

「現在想起來，之前的狀態是不好的，把奧運看得好重，但經歷疫情後，大家身體健康、身邊人都健在，是多麼重要和難得。現在會想法簡單點，我的責任是做好自己本份，怎樣也好都要畀心機練，專注在自己的進步上，那麼比賽重啟後便可以有充足準備。」她積極展望來年的奧運說道。

江旻憓的慢活「仙氣」：

眼前這名香港「一姐」面對環境反覆襲來的各種挑戰也從容以笑臉迎接，看到她不時於Instagram上載的新鮮蔬果大特寫鏡頭，更顯露出她不論個性與生活均「無添加」的一面。2017年經歷膝蓋重創，網上搜尋食療幫助手術復原，發現茹素好處後，便漸漸由海鮮素食者（Pescatarian）到現在變為全素食者。

她興奮向記者分享時以一貫「有趣」的中文說道：「吃素覺得身體好好呀。」一向注重環保的她，認為茹素是很直接的環保生活習慣，「一向都很喜歡大自然，個人會開心點，茹素後味覺也會敏感點。」她眉飛色舞補充說：「個人也會變得容易感恩，會對菜好新鮮、今日的豆腐特別好吃感到好開心。」

26歲的江旻憓去年兩度榮登世界第一，她卻直言自己不配這名銜，認為自己需要更加專注。（梁鵬威攝）

做了「一姐」後覺得只是個名好聽而不實際，不代表我這一刻實力真的是第一，所以一定要做得更好才配得上。 江旻憓

常常面掛笑容而獲「微笑劍后」、「仙氣劍手」、「美少女劍手」等封號，世界第一可以有一百種模樣，看到這裏，大概也發現Vivian可能是最沒霸氣的一位，教練Tavi也說她打劍時戰術不夠「蠱惑」。

她現在世界排名第7，對於「第一」的名銜和意義，Vivian坦言：「之前好想追求，未升上第一時是『二姐』、『三姐』不好聽，我不喜歡，我要做『一姐』這樣；可是做了『一姐』後就覺得只是個名好聽，但好不實際，不代表我這一刻實力真的是第一。所以我一定要再做好些才配得上。」

她謙遜表示取得第一的開心，只是以好成績回報身邊人一直以來的幫助，而自己是可以做得更好。

+ 3 + 3 + 3

「那些『一姐』經歷了好多，我經歷了兩次傷就好似經歷好多，但跟她們比是微不足道。我要在失敗中學習，現在仍然會輸在一模一樣的原因，我不覺得好叻的劍手會好像我般。」（梁鵬威攝）

心目中的世界第一 「還未做到忘我狀態」

她心目中配得上「世界第一」的，是能在場上展現對劍擊的熱愛、無時無刻專注的劍手。「好像現在的一姐或前一姐，無論贏輸她們都知道自己在做什麼，不會像我那樣，經常不知道自己在做什麼。」

她認為還未夠了解自己，「那些我好仰慕的一姐，是很清楚知道自己的強項、弱項，即使輸了都能看到她們仍然很有信心，不會動搖，但我每次一輸就會質疑自己，我覺得自己還未到那種做任何事都忘我的狀態。」

常以笑臉迎人的江旻憓，這天由早上9時開始拍攝和被訪到傍晚6時許，仍極力配合工作人員與攝影師，沒喊半句累。（梁鵬威攝）

疫情中成長 反思對社會貢獻

有說成長是一瞬間的事，問她經歷前所未有的疫情爆發後，可有改變或思想長大了，她續用「江旻憓式」中文回答：「大咗好多啊。」她透露這陣子多了與小朋友交流，疫情蔓延前獲邀到陸運會當嘉賓，「我好鍾意小朋友，他們給了我很多正能量，鼓勵我加油，我也好想為他們做多點貢獻、鼓勵他們。」

以往甚少在Instagram發文的她，於疫情期間較為活躍，甚多是宣揚環保意識、素食生活等，與關注她社交媒體的港人多了交流和連結。

她認為比賽不是運動員唯一的工作，「沒有比賽不代表我們就不努力去訓練，我們更加要積極備戰，以充足準備迎接重啟賽事，但也盡量對社會做多一點貢獻，無論是提醒大家洗手、做多一點運動，都是我們的責任，給香港人多一點正能量。」經歷，成就了她心靈壯大的養分。

「疫情讓我們不得不放慢進程，重新評估什麼對自己最重要。」江旻憓說這是一段很好的時間去重新準備、規劃，自覺狀態也會愈來愈好。（梁鵬威攝）

江旻憓收起「微笑」 型格演繹adidas Z.N.E.秋冬系列：

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