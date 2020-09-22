足球轉會｜蘇亞雷斯無緣祖雲達斯理由曝光　偷雞不成或轉戰馬體會

巴塞隆拿射手蘇亞雷斯盛傳離隊在即，本來下一站將會是意甲班霸祖雲達斯，但最後未能成事，有指「阿蘇」新的「目的地」為馬德里體育會。 為何事情有如此進展？西班牙傳媒近日爆料，蘇亞雷斯本來入籍意大利，為祖雲達斯免除一個「非歐盟」球員席位，但入籍試作弊，令到交易取消。

這名烏拉圭籍射手上周到意大利佩魯賈考入籍試，但《馬卡報》日前爆料，意大利警察發現其入籍試有問題，有理由相信試題早已洩漏給他。

蘇亞雷斯被爆入籍意大利的考試作弊。（Getty Images）

意國警方懷疑，蘇亞雷斯的分數早已內定，試題內容更是跟蘇亞雷斯「夾好」，當局暫時將今次事件視為「洩漏機密」處理。祖雲達斯最後取消交易，蘇亞雷斯無緣轉戰意甲，西班牙傳媒指他有機會與巴塞隆拿終上合約後，轉投馬體會。

蘇亞雷斯被傳或轉投馬德里體育會。（Getty Images）

維達爾正式加盟國際米蘭。（國際米蘭Facebook官方專頁）

維達爾投國際米蘭

巴塞隆拿早前易帥，新上任的朗奴高文進行大清洗，告知蘇亞雷斯等人不在其計劃之中。

蘇亞雷斯去向未明，另一名「清洗名單」榜上有名的中場維達爾，就在周二（22日）正式轉投國際米蘭。巴塞隆拿聲明中未有提及轉會費，但透露今次轉會有100萬歐元的附加費。

蘇亞雷斯未有回應「出貓事件」，但於Instagram發文送別維達爾：「跟你做對手十分難捱，因為你是個出色的球員，但能跟你做隊友、朋友，令我深感榮幸！很高興能與你這樣的球星共事，祝你前程似錦！」

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：