F1│艾邦自爆悲慘慶祝首次上頒獎台　漸漸上力終在麥捷奴修成正果

F1紅牛泰國車手艾邦（Alex Albon）上周於意大利麥捷奴站，終於迎來F1生涯首次上頒獎台的體驗。首次「開香檳」，當然要好好慶祝一次。 不過，艾邦最近於Podcast中透露慶祝經歷，只能用「悲慘」形容。

麥捷奴站大混戰，比賽兩次出現紅旗。艾邦本來於第4位起步，但開賽不久就跌落較後位置，第2次紅旗前追到上第4，比賽重開後不久就爬過雷諾車手列卡度（Daniel Ricciardo），最後以第3名回到終點，去年及今年曾於巴西站及奧地利站兩度與頒獎台擦身而過後，終於在意大利托斯卡納迎接生涯的第一次。

艾邦終於在麥捷奴站走上頒獎台。（Getty Images）

麥捷奴站前10名（按圖放大）：

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接受《F1 Nation》Podcast訪問時，艾邦承認最近盛傳紅牛將會棄用自己，在傳聞帶來的壓力下首次上頒獎台可謂「來得正好」。

這名24歲車手在麥捷奴站前最佳成績為施蒂利安站的第4名，表示在過去兩站比利時及意大利感覺漸漸上力。艾邦又指自己的最大弱點仍是排位賽，但最近戰車的部件更新效果不錯，才令星期日的正賽不用那麼辛苦。

今年諸多不順，有傳艾邦面臨遭紅牛棄用，麥捷奴站的季軍對這名泰國車手而言是場「及時雨」。（Getty Images）

獨自慶祝 講起都話慘

窮追多時終於能夠「開香檳」，紅牛及艾邦一定會十分盡興吧。錯，而且是非常錯。艾邦坦白說：「我自己享受了燭光晚餐，叫了一份T骨扒及一份Tiramisu，然後就睡覺了。說起來有點悲慘。」

艾邦與咸美頓、保達斯開香檳互相慶祝，想不到賽後要獨個兒慶祝。（Getty Images）

紅牛眾員賽後匆匆離開意大利，艾邦因行程問題要獨自留低。（Getty Images）

為何要獨自一人慶祝？艾邦指自己要為車隊於一個小型賽車場影相拍片，所以其他車隊成員已離開意大利，他卻要獨個兒留低：「酒店就只有我自己一個人......其實還有一對情侶，但他們完全不知道我是誰。」

雖然艾邦說起來有種哀傷感覺，但他事後回到現居地摩納哥拍片答謝車迷支持時，透露能與家人共聚，母親親自下廚慶祝，總算「補番數」。不過，由於女朋友、中國高爾夫球手何沐妮要參加比賽，似乎要稍後才能跟女友慶祝。

同場加映：艾邦女友、中國高爾夫球手何沐妮：

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F1未來8站賽程（按圖放大）：