【英聯賽盃】曼聯打開今季勝利之門　甸恩軒達臣首度正選力保不失

曼聯在英超開季失利，但總算可以在英格蘭聯賽盃打開今季勝利之門，他們靠桑馬達的12碼，加上拉舒福特及格連活特完場前建功，作客以3：0大勝英冠的盧頓晉級。 上季外借錫菲聯的門將甸恩軒達臣首次為曼聯正選披甲，在80分鐘奉獻精彩撲救，助球隊保住當時1：0的領先局面；若果那時失守被追成1：1的話，相信曼聯未必能夠大勝，甚至有機會出局。

曼聯在英超首戰主場以1：3不敵水晶宮，當地時間昨晚（9月22日）他們出戰英聯盃第3圈，作客英冠的盧頓，正選收起保羅普巴、波基斯費南迪斯及拉舒福特等主力，由恩哈路、連格及桑馬達攻堅，新加盟的雲迪碧克出任進攻中場。上季外借錫菲聯表現出色的門將甸恩軒達臣，就取代迪基亞，首次為曼聯一隊把關。

【甸恩軒達臣正選把關】

連格今場正選披甲。（路透社）

桑馬達初段有兩次中目標埋門，但都被盧頓門將占士舒亞撲出。曼聯之後進攻未算流暢，直至44分鐘才靠12碼開紀錄，當時左閘班頓威廉斯在禁區邊接應傳球，打算推向底線，但被對方守將踢跌，球證判曼聯獲得12碼。桑馬達主射，占士舒亞「捉錯路」，曼聯半場領先1：0。

桑馬達完上半場前射入12碼，為曼聯開紀錄。（路透社）

換邊後，曼聯仍努力爭取第二個入球，尼曼查馬迪63分鐘禁區頂的遠射，以及雲迪碧克在70分鐘的窄位抽射，同樣被占士舒亞救到。盧頓在英冠兩連勝，狀態不俗，面對曼聯亦非毫無還擊之力，其反擊及死球亦有質素，在80分鐘差點追平。盧頓右路罰球傳中，遠柱的洛克爾力壓馬迪頭槌攻門，全靠甸恩軒達臣移步快救出，之後洛克爾再補射，又被艾歷拜利護空門。

【甸恩軒達臣關鍵撲救片段】

保住不失的曼聯在完場前靠後備入替的主力擴大比數，拉舒福特先在88分鐘射成2：0，到補時兩分鐘，格連活特在右路引球推進，殺入禁區，射到3：0完場，助曼聯打開今季勝利之門，晉級第4圈。

拉舒福特（左二）後備入替建功，為曼聯擴大比數。（路透社）

【拉舒福特入球片段】

【格連活特入球片段】

23歲的甸恩軒達臣首次為曼聯一隊正選披甲，便作出關鍵撲救，帶領球隊保持清白之身及贏波。他賽後在社交網站上表示：「這是我人生中夢寐以求的時刻。感覺難以置信，我為心愛的球會處子登場，保持不失之餘還贏波。」

I dreamt about this my whole life!! Unbelievable feeling to make my debut for the club I love!! Clean sheet and a win to top it off!!! 🔜🔛🔝 pic.twitter.com/BzfrZEAEHt — Dean Henderson (@deanhenderson) September 22, 2020

曼聯領隊蘇斯克查亦稱讚軒達臣的表現，他說：「在需要的時候，你一定要作出撲救。過去多年，迪基亞都做到，今場甸恩同樣做到。」蘇斯克查還盛讚軒達臣各方面的演出，他續說：「我十分滿意的他的表現，不但撲救，還有提場，而且他控球在腳時，亦十分自在舒服。」

蘇斯克查（右）盛讚軒達臣的表現。（路透社）

隊友桑馬達亦認為軒達臣那記撲救十分關鍵，他說：「真的非常重要，因為那時我們只領先1：0。他作出精彩的一救，還有另一位隊友在門線上解圍。我覺得我們踢得不錯，進攻及防守都好。老實說，我們有段長時間未能一起訓練，但最重要的是找回節奏及信心，只要有信心，贏波自然來。」