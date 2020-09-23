【足球熱話】球迷玩轉狼隊作客戰衣　球會妙計化解設計災難

每支球隊一季最少三款新球衣，偶爾失手也是人之常情。狼隊今季作客新球衣屬「災難級」程度，有球迷穿上太太的上衣惡搞，結果成為網上熱話。 狼隊方面相當識做，立即向他送上新球衣和一封信件，信中幽默內容令人忍俊不禁。

狼隊新一季作客波衫式樣令人不敢恭維，設計以Adidas其中一款標準式樣為藍本，問題是下領對落位置硬是加入另一幅藍白相間圖案設計，兩種風格看來格格不入，有點像夾硬將兩件衫胡亂縫在一起的感覺。

新球衣售價達55英鎊（約541港元），持有狼隊季票的資深球迷Alan Cox決定自行製作一件出來慳回這筆錢。Alan的創作過程十分搞笑：某天放工回家，看到為他開門的妻子時突然爆笑出來：「一開始我以為她穿上狼隊新球衣，明顯地那只不過是她其中一件上衣。」

幾杯落肚之後，Alan忽發奇想，上樓拿出自己的白色狼隊作客球衣，然後把太太那件粉藍色花花上衣套在上面，他開心地說：「大功告成！」

狼隊球迷Alan Cox用太太的上衣「自製」新球衣。（Facebook）

【狼隊劣評如潮2020/21作客球衣】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

他將自己穿上「自製」新球衣的照片上載到Facebook，由於跟狼隊劣評如潮的作客波衫實在太相似，立即掀起網上熱話。Alan說，原先只想讓老友笑一笑，不料大受歡迎，手提電話因帖文太多人讚好而響個不停。他早前受訪問時表示，自己「一定會」在狼隊下一場比賽時穿上，尤其是客場比賽。

英超原定10月初重新開放球場讓部分球迷入場，可是英國疫情再度爆發，令計劃被逼延遲，預計未來6個月也要繼續閉門作賽。疫情阻止Alan穿上這件獨一無二的球衣入場支持狼隊，球會為報答他的支持，特別向他送上真品，商業運作總經理Vinny Clark附上的一封信，內容可圈可點。

【球衣情報】巴塞歐聯版戰衣嚇一跳 熱刺慘變PE衫 奇怪波衫特集

【球衣情報】英超20隊戰衣圖鑑 齊向歷史致敬 曼城作客最大驚喜

Vinny Clark在信中說，「親愛的Alan，希望你不介意我們接觸你。我們實在不得不留意到你嘗試用Cox太太花花上衣重新創作出我們2020/21球季新作客球衣的英勇嘗試。」

「為免你（和你太太）在比賽日因穿上她的上衣而無可避免引起羞辱和尷尬，我們希望你能接受附上的作客球衣，並在今個球季自豪地穿上。」Clark多謝Alan支持之餘，最後表示希望早日可在狼隊主場見到他，信件幽默和溫情兼備，令Alan十分開心，並立即穿上新球衣真品。他將照片上傳狼隊球迷群組，並表示：「多謝我們妙不可言的球會，具備幽默感之餘還送一件真波衫給我，高質！！」

巴塞隆拿右閘施美度（Nélson Semedo）跟狼隊傳聞多日，終落實加盟，轉會費相信為2800萬英鎊，令狼隊葡萄牙球員再添一員。

狼隊宣布施美度加盟。（狼隊Twitter）

【今夏已落實轉會】