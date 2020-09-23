【港超聯】南區21歲門將力挽狂瀾僅敗　理文成東方最大假想敵

港超聯復賽第二輪移師小西灣運動場上演，東方龍獅今日（23日）迎戰冠忠南區。東方雖憑盧卡斯早段開紀錄，但屢次攻門都被南區21歲門將蔡子濤化險為夷，最終僅小勝一球。 賽後東方再升上榜首，主帥李志堅視理文及富力R&F屬球隊競逐聯賽冠軍的「假想敵」。當中他認為「黃黑軍團」人腳更完整，最有力爭標。

南區上仗令富力失分，後備上陣的兩名小將鄭進泓及叢振洪表現可人，此役獲派正選登場；21歲的蔡子濤亦代替謝德謙把關。南區同時收起夏志明、陳肇鈞兩位主將，主帥列文留守後備席督師。

南區小將鄭進泓（右）上場尾段搏得富力守門員周煜辰被逐，今仗擔正。（袁志浩攝）

盃賽決賽後顧 兩軍輪換陣容

南區輪換陣容，或因留力下周日菁英盃決賽；而東方下仗同需惡鬥富力爭奪足總盃錦標，正選名單跟上場有3個變動。利馬、梁冠聰及黃梓浩頂替陳浩瑋、艾華度及艾華頓；首戰奠勝功臣鍾偉強，續先列後備。

辛祖（右）是東方三叉戟中今場唯一踢足全場的一位，惟未能取得進帳。（袁志浩攝）

東方憑盧卡斯破門領先 比圖險追平

東方今場戰術簡單直接，多利用長傳分邊或放入中路，讓最終目標盧卡斯以身型優勢衝鋒陷陣。11分鐘，盧卡斯接應黃梓浩後場傳送於禁區內飛頂，被蔡子濤撲救後沒收；兩分鐘後，辛祖右路斬中，尾柱的利馬頭槌二傳予盧卡斯輕鬆破門，東方領先1：0。

南區守門員蔡子濤上半場屢救險球，令球隊不致多失，盧卡斯兩度埋門，均遭這位反應敏捷的小將用腳擋出。南區首45分鐘處於被動，中路組織攻勢往往難以突破，惟靠死球卻兩度由比圖頭槌攻門，惟其中一次偏離目標，另一次則被葉鴻輝化險為夷。

比圖（右二）差點為南區追平。（袁志浩攝）

蔡子濤力挽狂瀾 南區1球僅負

半場兩隊都有調動，南區換入列文、陳肇鈞等；東方則調走盧卡斯及利馬，令火力稍為減弱。後備入替的艾華頓55分鐘於中路偷球後帶入中路起腳，皮球越門而過；鍾偉強及茹子楠也先後從邊路突破後埋門，同樣未能擴大比分。完場前東方中堅基頓於小禁區頂接應角球銅頭一搖，蔡子濤又再飛身雙手將球托出底線。

結果東方無法再添進帳，以1：0小勝南區，以8戰15分重登榜首，惟比理文及富力分別多踢1及兩場賽事；南區就繼續排第5。

蔡子濤今場代替謝德謙把關，屢救險球。（袁志浩攝）

南區小將表現出眾 達備戰菁英盃目標

南區縱落敗，但小將蔡子濤高飛低撲，於白線前力挽狂瀾，賽後他受訪時坦言對表現感到滿意。「始終球隊輸波，感覺還好吧。可是自覺表現不差，雖有進步的地方，但踢畢今戰後信心大增，下周日（菁英盃決賽）會盡力。」蔡子濤又稱，球隊狀態未足，但希望能保持團結，「就算輸，都要咬住」。

隊中一眾年青球員表現絕不失禮，南區領隊貝可泓也承認，球隊希望多派菁英盃適齡球員上陣，確保小將能提升狀態，以應對菁英盃決賽。「他們都發揮得很好，算是達到了球隊的目標。雖然球隊進攻上不太理想，但整體正在進步。」南區復賽大軍僅得18人，因積施利「坐波監」，今場後備名單更只剩6人。貝可泓透露，球隊「已沒有其他選擇」，相信此人腳足夠應付復賽。

東方再度升上榜首，主帥李志堅視富力及理文為爭標對手。（袁志浩攝）

李志堅談聯賽假想敵 理文富力上榜

東方下半場久未取得「燕梳球」，主帥李志堅指曾為指感到相當擔心，惟全取3分的結果勝於一切。「球隊尾段又要谷、又要縮，也未能按計劃盡用換人名額，這些都跟只領先一球有關。」談及爭標的「最大假想敵」，李志堅指理文人腳充沛、開局順利；富力雖有實力，但受上仗失分打擊、正選門將亦需停賽，相信兩隊稍後互撼，東方定能從中獲益，「我最想當然是兩隊都失分，但關鍵仍是聯賽煞科鬥富力一戰。」

大戰場面仔細重溫（按圖放大）：