【英聯賽盃】夏維斯重回10號位即發威　車路士6球大炒班士利晉級

車路士在英格蘭聯賽盃第三圈主場鬥英冠的班士利，車路士「德國雙星」之一的夏維斯大演帽子戲法，協助車路士6球大破班士利輕鬆過關。

轉會費盛傳逾7000萬英鎊的夏維斯（Kai Havertz），今夏由利華古遜轉投車路士，不少「車迷」對他以及另一德國新兵迪姆華拿都寄予厚望。夏維斯戰畢首兩仗英超後，感覺仍需要時間適應英超的節奏，上仗大戰利物浦更在半場被調離場。

車路士聯賽盃第三圈面對英冠的班士利，林柏特派出夏維斯，配合譚美阿巴謙﹑美臣蒙特及赫臣奧杜爾攻堅，兩名新兵堤亞高施華及芝維爾亦在今仗首度披上車路士球衣出戰。

堤亞高施華今仗首度披起車路士球衣出戰。（路透社）

聯賽盃其餘英超球隊賽果：

面對較低組別對手，「藍戰士」今仗踢得輕鬆，全場錄得17次攻門及近7成的控球率，佔盡上風。戰至上半場19分鐘，班士利後場一次回傳失誤，譚美阿巴謙「一個唔該」搶去腳下球並打開缺口，掀起大勝的序幕。夏維斯及後入楔接應美臣蒙特的傳送，近門射成2：0，在28分鐘攻入在車路士的首個入球。

夏維斯與阿巴謙等隊友合作的火花不錯，助球隊大勝一場晉級。（路透社）

下半場開賽僅4分鐘，夏維斯勤力地前場逼搶成功，巴克利左腳勁射破網，進一步擴大領先優勢。夏維斯55分鐘禁區撞射建功，10分鐘後單刀推過門將輕鬆送入空門，大演帽子戲法，加上末段由基奧特錦上添花，車路士主場6球大炒班士利晉級。

夏維斯前場逼甩對方腳下球，巴克利其後勁射入網。（路透社）

夏維斯取得加盟車路士後的首個入球外，今仗亦是他職業生涯首度連中三元。過去兩仗聯賽中，主帥林柏特指派夏維斯出任偏為邊路的位置，與效力利華古遜時擔當的進攻中場，甚至前鋒略有不同。

夏維斯職業生涯首度連中三元。（車路士Twitter截圖）

夏維斯今仗重返熟悉的「10號位」，表現明顯有改善，除了3個入球外，同時交出亮眼的數據，錄得88%的傳球成功率﹑4次成功盤球推過對手及5次攔截，林柏特似乎找到夏維斯的「說明書」。

林柏特賽後當然盛讚夏維斯今仗演出，「這是夏維斯完美的一夜，畢竟他在沒有季前操練下開季，需要慢慢重拾比賽狀態。他今仗在中路有不少發揮空間，與譚美等隊友合作的火花不錯，希望今仗可以為他增強信心。」

林柏特今場派夏維斯擔任熟悉的進攻中場位置。（路透社）

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