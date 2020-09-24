【足球熱話】熱刺球迷共襄盛舉援助乙組仔　網店爆買球衣

熱刺在英格蘭聯賽盃第3圈鬥英乙奧連特前夕，「協助」對手驗出一隊大量球隊確診新冠肺炎，球賽被迫延期。 倘若球賽取消，奧連特將失去可觀的收入，故球隊希望球賽如常進行。如今重賽無期，熱刺球迷齊心出手，為財困的奧連特略盡綿力。

熱刺需要克服「魔鬼賽程」，8天4賽。上周日英超大勝修咸頓後，周中連踢兩場盃賽，再接今周日英超對紐卡素。出戰聯賽盃第3圈前，對手奧連特（Leyton Orient）宣布隊中多人確診新冠肺炎，賽會在開賽前數小時才宣布改期，至今未有安排再戰日子。

熱刺斥資助對手檢測保平安 隨時不戰而勝晉級

奧連特在聯賽盃第2圈擊敗普利茅夫晉級。（資料圖片／Getty Images）

【英超第3周直播賽程】

幸好熱刺自掏腰包為奧連特球員檢測，及時發現對手已成「播毒溫床」，否則後果將不堪設想。熱刺往後的賽程密集，安排新賽期甚有難度，故此英國傳媒推測今仗將會取消，熱刺不戰而勝躋身第4圈。

熱刺原先需要一周內踢4場，如今因為對奧連特的聯賽盃延期而有更多休息時間。（資料圖片／Getty Images）

奧連特方面，直至開賽前依然極力說服賽會如常舉行，事關該支乙組球會不希望失去一筆可觀的收入。英媒指奧連特將收穫15萬鎊的電視轉播費用，如今復賽無期，轉播費用「凍過水」。對早已財困的奧連特而言，一分一毫不能少，取消對奧連特的打擊甚大。

熱刺則寧可踢少一場。頻密賽程中再擠時間重賽，不利球隊的部署，加上可能影響聯賽盃的進度，故取消的機會仍大。

奧連特早前驗出大量球員染疫，球隊的主場及練習場亦要關閉。（資料圖片／Getty Images）

哈利卡尼曾經外借至奧連特效力一季，早前球季因新冠肺炎暫停，助奧連特一把。卡尼眼見奧連特財困，特意成為球衣贊助，助舊東家一臂之力，同時為醫護籌款一舉兩得。此事得到傳媒報道後，不少熱刺球迷亦知道奧連特的狀況。如今重賽無期，見財化水，一眾熱刺球迷伸出援手，在奧連特的網站上「掃貨」，僅一日時間便籌得超過2萬鎊，奧連特隨即透過Twitter感謝熱刺球迷的慷慨解囊。該些收益會捐助慈善機構、病童，及已故熱刺球員及奧連特領隊艾丁堡（Justin Edinburgh）名義的慈善基金。

熱刺球迷24小時內「掃貨」，奧連特透過Twitter向他們致謝。（Twitter截圖）

開賽前兩小時匆匆宣布延期，熱刺主帥摩連奴抱怨賽會太遲作出決定，「我在比賽當日亦不知道比賽是否進行，頻密的賽程對我們十分不公平，我們選擇積極面對，當我們已經準備好出賽時，比賽卻在最後關頭延期。」

奧連特早前財困，哈利卡尼出手相助，成為球隊的球衣贊助。（資料圖片／Getty Images）

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