【足球熱話】賴恩雷諾士擬入主威爾斯球隊　網民戲言8年後成真

「死侍（Deadpool）回應8年前網友戲言，來到威爾斯小城」，說來疑幻似真，現實卻可能成真。 現處英格蘭第5級聯賽的威爾斯老牌球會域斯咸（Wrexham AFC），近日有人上門求購，球迷組織已投票同意繼續洽談。買家大名鼎鼎，來自荷里活兩名影星，其中一人竟是飾演死侍的加拿大演員賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）。

域斯咸自2011年由球迷組成的信託營運，故此有關老闆或投資者變動事務，都要投票決定。信託昨日舉行特別大會，會上引述專業顧問的意見，認為投資計劃「完全可靠」後，1223名成員投贊成票，同意與投資者洽談，僅31票反對。

信託的發言人會後指，該投資者有意立即投資200萬英鎊，「視球會為一盤生意，並發展一支成功的足球隊」。

域斯咸長年在低組別作戰，足總盃最佳成績是3次8強，最近一次在1996-97年球季。（Getty Images）

投資者身分及後曝光，為賴恩雷諾士連同美國男演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）。他們將在下一次特別大會，向信託組織解釋其發展計劃，說服他們同意入股。

信託主席預料聽取投資者的計劃後，信託成員會投票表決，預料程序在數星期內完成，一旦通過，球會控制權將由信託轉到投資者。

賴恩雷諾士是商場老手，今次看中了威爾斯小球會。（Getty Images）

洛麥艾漢尼（右）主演處境喜劇《It's Always Sunny in Philadelphia》而成名。（Getty Images）

「我為回應這推文等待了8年」

賴恩雷諾士演而優則商，並非商場初哥。他曾經擁有氈酒公司和電訊公司的股份，近月又成為Match Group的董事局成員，該企業經營Tinder等多個交友網站及應用程式。這一次涉足體育界，未成事，先「搶fo」。他沒有正面回應，卻在twitter間接證實。

賴恩雷諾士引用一名卡迪夫女子2012年帖文，該女子與友人交談時說：「你永不知道賴恩雷諾士何時會來到域斯咸」，他加上一句：「是的，你永遠不知道」，然後再自行在下方留言道：「我為回應這一則推文等待了8年」。

「你無法預見。我等了8年才回答。」（Twitter截圖）

小球迷或會看見「死侍」出現在小鎮，甚至成為愛隊的班主（Getty Images）

不得了，諗起都好笑（網上圖片）

威爾斯球會域斯咸歷史超過150年，長年在低組別聯賽打滾，2005年從第3級別的英甲降班，2008年再從英乙降班，跌出職業聯賽，現時為「戊組仔」全國聯賽（National League）中唯一非英格蘭地區球隊。

不過，威爾斯球隊出現星級班主並非首次，英冠的史雲斯在2016年同意美國女演員卡寧（Mindy Kaling）買入球會1%股份，成為老闆之一。英國殿堂級歌手、「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）早在1976年成為深愛球會屈福特的球會主席和董事，投資大量金錢幫助愛隊三級跳，首度升上英格蘭頂級聯賽，1983年僅落後當屆冠軍利物浦成為聯賽亞軍。他之後雖曾賣盤，但後來又再次買入股份，就算不再是大股東，仍持有一定比重股份。

體壇古往今來的明星班主：（按圖進入）

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