英超│迪姆華拿曾因一場波質疑車路士　「完成拼圖」可比歐聯冠軍

德國前鋒迪姆華拿（Timo Werner）今夏由RB萊比鍚，轉投英超的車路士。這名「德意志射手」早前承認，看過拜仁慕尼黑去季歐聯16強大炒新東家的比賽後，一度「懷疑人生」。

車路士去季歐聯16強遇上拜仁慕尼黑，2月舉行的首回合遭德甲班霸大炒3：0。華拿最近接受德國《圖片報》訪問，直認那一場比賽曾使自己懷疑應否移居倫敦。

「如果我說車路士歐聯主場遭拜仁大炒3：0一戰，沒有影響決定應否轉投車路士的話，我絕對是個騙子。」華拿說。

華拿指RB萊比錫每次鬥拜仁都戰情激烈，指車路士當時戰力不及萊比錫。（Getty Images）

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

這名24歲當時仍效力舊東家RB萊比鍚，在德甲一直都緊咬拜仁，每次對賽戰情緊湊，聯賽步步進逼。如此看來，當時的車路士實力，比不上近年於德甲冒起的萊比錫。

不過，「藍戰士」今夏大肆擴軍，除華拿以4800萬英鎊「上車」外，又收購了6名球員，更即將簽得雷恩門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）。華拿認為車路士戰力急升，可於歐洲賽大展拳腳。

華拿投車路士後至今仍未於英超「開齋」。（Getty Images）

華拿認為車路士已完成拼圖，實力可與拜仁一比。（Getty Images）

「拜仁暴露了車路士的弱點，車路士回應了」，華拿說：「他們完成了拼圖，實力已追上了拜仁慕尼黑。」

華拿效力RB萊比錫4年，於各項比賽上陣159場攻入95球，暫時於英超仍未開齋。英超首戰助球隊以3：1擊敗白禮頓後，怹有感英超的風格及節奏大相逕庭，直言「與德甲比有如兩個世界」。

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