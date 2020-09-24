【英聯賽盃】紐卡素7球大數丁組仔　破紀錄收購驚天失機無緣戴帽

英格蘭聯賽盃第3圈，英乙（第4級）的摩甘比主場越級挑戰紐卡素，主隊上半場打少一人，結果紐卡素清風送爽7球大破「丁組仔」，輕鬆過關躋身第4圈。紐卡素前鋒祖連頓梅開二度，該名巴西前鋒原本有機會連中三元，卻在門前錯過黃金機會。

紐卡素在英格蘭聯賽盃第3圈抽到上籤，作客英乙的摩甘比（Morecambe），未遇太大壓力，上半場僅31分鐘已遙遙領先4：0，及後摩甘比更一人被逐，雪上加霜，加上艾錫希頓（Isaac Hayden）補時階段再建一功，完半場領先5：0。

紐卡素憑拿修斯（Jamaal Lascelles）及摩甘比的烏龍球，最終以7：0大破對手，輕鬆晉級第4圈，與同樣來自英乙的紐波特郡（Newport County）爭奪出線資格。

主隊摩甘比在落後4球下，更有一人被逐，難逃被紐卡素大炒的厄運。（Getty Images）

【英超第3周直播賽程】

紐卡素的前鋒祖連頓（Joelinton）去季以破球會紀錄轉會費加盟，表現乏善可陳，上季英超踢足38場僅入2球。該名巴西前鋒今季必須為自己正名，開賽5分鐘近射先開紀錄，在31分鐘再下一城。他由左路邊線引球推進，推順後於禁區外起腳遠射，皮球曲墜再度收死對方門將，以金球助紐卡素領先至4：0。

祖連頓在下半場更有機會「戴帽」，梅菲（Jacob Murphy）右路一次突破，一記假腳擺脫兩名守衛後傳中，皮球越過摩甘比門將的頭頂飛向遠柱，恰巧祖連頓亦伏兵遠柱。惟他似乎以為「入硬」，皮球卻中柱後跌在白界上，未有跌入白界。他沒有伸腳補中，目送皮球路過，被門將回身沒收。

祖連頓轟入世界波，攻入今仗第2個入球。（路透社）

祖連頓驚天失機逐格睇（按圖放大）：

面對突如其來的機會，祖連頓反應不及，眼白白看着皮球在白界線前溜過，呆若木雞地錯過連中三元的大好機會。祖連頓早前的世界波，與這個驚天失機的反差相當大，當然逃不過被網民批評的命運，網民指他錯過生涯最容易的「戴帽」機會，但部分球迷卻站在祖連頓的一邊，認為他不希望「騎劫」梅菲的入球機會，而無私地收腳。

祖連頓門前白界線失機，錯過生涯首次「戴帽」的機會。（Getty Images）

【膠波不妨一睇再睇：祖連頓目送皮球路過】

Chipped by Murphy



Joelinton left it 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/3D5899ONvS — NUFC Banter (@NUFC_Banter) September 23, 2020

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