【FIFA 21】網民Twitter約奧巴美揚打機　阿仙奴射手自爆棄Game

阿仙奴射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）是知名機迷，更會於網上直播打機。近日有網民於Twitter發個人訊息，邀約奧巴美揚一起打《FIFA》，豈料這名加篷球星自爆不會玩《FIFA 21》，原因與新一集的球員能力值設定有關。

奧巴美揚去季英超為阿仙奴攻入22球，又助「兵工廠」奪得英格蘭足總盃及社區盾，31歲依然狀態大勇，但《FIFA 21》卻「扣你50分」，能力值由88跌落87。

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奧巴美揚《FIFA 21》球員卡。（網上圖片）

新一集《FIFA》的球員能力值設定令玩家大惑不解，更有球員上網聯署要求遊戲開發商EA Sports，重新設定《FIFA 21》一眾球員數據。

奧巴美揚亦是其中一人，在EA公布球員數據之後，於Twitter以大笑的表情符號作出回應。看似奧巴美揚是一笑置之，但其實是「心灰到大笑」。

奧巴「棄Game」訊息截圖於網上瘋傳。（網上圖片）

奧巴美揚對自己於新一集《FIFA》能力值設定感到不滿。（Getty Images）

近日有網民於Twitter邀請奧巴美揚一起打機，奧巴因為已跟友人組隊，表示要晚一點才能Join Game，更突然「爆響口」：「哈哈哈哈，我不會玩今年的《FIFA》，那班傢伙亂Set我的球員卡，87太低了！」

奧巴美揚：「我不會玩今年的《FIFA》了！」（Getty Images）

除了奧巴美揚外，不少球員卡都有問題，如華倫西亞中場柏利祖（Dani Parejo）雖然個別數據上升，但整體能力值卻由86跌落85。多蒙特球星查頓辛祖（Jadon Sancho）於各項比賽為「蜜蜂兵團」上陣44場攻入20球，但埋門只由72升到74，速度更是由88降至83，整體能力值上升到87，但仍惹來大量球迷不滿。

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