新冠肺炎│AC米蘭證實伊巴謙莫域確診　曾發動籌款助意國醫護抗疫

AC米蘭將會與挪威球隊波杜基林特合演歐霸附加賽第3圈賽事，但比賽前夕卻要面對射手伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）確診新冠肺炎的事實。

AC米蘭於當地時間周四（24日）在訓練基地，讓一眾球員接受測試，38歲的伊巴謙莫域檢測結果呈陽性反應。除他之外，後衛里奧杜亞迪（Leo Durate）亦確診。

伊巴確診！（Getty Images）

伊巴去季曾一度傳出不獲AC米蘭續約，但最後與球隊續約一年，霸附加賽次圈對愛爾蘭球隊沙姆洛克流浪，伊巴有一個入球，意甲開鑼戰對博洛尼亞梅開二度，助A米贏2：0取得好開始，可見這名瑞典神鋒年紀雖大，但仍是A米核心球員。

A米於聲明中表示確診兩人現正接受居家隔離，其他球員及職員結果皆為陰性。

伊巴謙莫域仍是AC米蘭重心，開季兩仗錄得3個入球。（Getty Images）

為抗疫不遺餘力

伊巴曾於3月時為意大利醫護發起抗疫籌款，又以自己的獨特風格向病毒宣戰：「記住，如果病毒還不向Zlatan投降，Zlatan就會正面擊倒病毒！（And remember, if the virus don't go to Zlatan, Zlatan will go to the virus!）」

籌款活動最終雖然未能達到100萬歐元目標，但仍籌得33萬歐元善款。

伊巴謙莫域精選金句：

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【AC米蘭2020/21球季新球衣】（按圖放大）