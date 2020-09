新冠肺炎│AC米蘭證實伊巴謙莫域確診　曾發動籌款助意國醫護抗疫

AC米蘭將會與挪威球隊波杜基林特合演歐霸附加賽第3圈賽事,但比賽前夕卻要面對射手伊巴謙莫域(Zlatan Ibrahimovic)確診新冠肺炎的事實。

AC米蘭於當地時間周四(24日)在訓練基地,讓一眾球員接受測試,38歲的伊巴謙莫域檢測結果呈陽性反應。除他之外,後衛里奧杜亞迪(Leo Durate)亦確診。

伊巴確診!(Getty Images)

伊巴去季曾一度傳出不獲AC米蘭續約,但最後與球隊續約一年,霸附加賽次圈對愛爾蘭球隊沙姆洛克流浪,伊巴有一個入球,意甲開鑼戰對博洛尼亞梅開二度,助A米贏2:0取得好開始,可見這名瑞典神鋒年紀雖大,但仍是A米核心球員。

A米於聲明中表示確診兩人現正接受居家隔離,其他球員及職員結果皆為陰性。

伊巴謙莫域仍是AC米蘭重心,開季兩仗錄得3個入球。(Getty Images)

為抗疫不遺餘力

伊巴曾於3月時為意大利醫護發起抗疫籌款,又以自己的獨特風格向病毒宣戰:「記住,如果病毒還不向Zlatan投降,Zlatan就會正面擊倒病毒!(And remember, if the virus don't go to Zlatan, Zlatan will go to the virus!)」

籌款活動最終雖然未能達到100萬歐元目標,但仍籌得33萬歐元善款。

伊巴謙莫域精選金句:

