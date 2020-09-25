【歐霸外圍賽】摩連奴言出必行　嚴守社交距離下合照圓記者心願

「如果你同意合照，我會把它鑲起，放在他的墳前。」 摩連奴領軍遠赴北馬其頓出戰歐霸盃第3圈外圍賽前，答應當地一名記者的要求，講得出做得到。近來擅長「PR技」的熱刺，在官方社交媒體發布這張合照。

熱刺在昨日抵達北馬其頓首都斯科普里，不久便在官方Twitter發出一張摩連奴與當地記者阿歷山杜域（Igor Aleksandrovic）的合照。摩連奴除下口罩、舉起拇指，阿歷山祖域用食指指着摩連奴，二人嚴守社交距離，隔着一個身位的距離。

孫興慜大勇領熱刺作客報捷 摩連奴識破古惑的龍

摩連奴答應死忠記者合照要求 「我不值得這份尊重」

摩連奴與死忠記者阿歷山杜域在賽前合照，阿歷山杜域說這相會放在父親墳前。（熱刺Twitter）

【摩連奴的歲月痕跡】

摩連奴言出必行，展現好人一面，而且做足安全措施。合照在賽事之前拍攝，免卻一切麻煩，包括一旦賽果有不測，引致「老竇唔高興」而「黑埋口面」。對於摩連奴和熱刺，慶幸遠道而來，而3：1擊敗當地球隊舒肯迪捷（KF Shkëndija），晉級最後一輪外圍賽。

摩連奴「連贏」，贏完形象再贏波。（Getty Images）

英超Fantasy Week 2最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

事情緣於周三的賽前記者會，阿歷山杜域在視像記者會中舉手發問卻未獲點名，記者會完結後熱刺「補鑊」召回摩連奴。阿歷山杜域表示病故的父親生前相當崇拜他，又叮囑阿歷山杜域要學習摩連奴。難得摩連奴到訪北馬其頓，他懇求一張合照，獻給亡父。摩連奴放下「寸嘴」表示感到榮幸，一口答應合照要求，「輸波都同你影」。

英超第3輪直播賽程（按圖放大）：