【英聯賽盃】曼城晉級全靠千禧後新星　17歲名將之後掛帥有進帳

英格蘭聯賽盃第3圈，曼城主場迎戰剛降班的般尼茅夫，主帥哥迪奧拿以副選出戰，兩名「千禧後」先後建功，「藍月亮」以2：1力克般尼茅夫晉級。今仗擔正掛帥的里安戴納攻入一隊的首個入球，該名17歲小將原來是名將之後。

曼城在聯賽盃第3圈與般尼茅夫交手，大部分英超球隊亦以副選出戰，曼城也不例外，主帥哥迪奧拿收起奇雲迪布尼及史達寧，改派新兵費倫托利斯（Ferran Torres）﹑菲爾科頓及小將里安戴納（Liam Delap）合作攻堅。

菲爾科頓今仗在前線相當活躍，創造不少威脅。（Getty Images）

曼城全場佔盡優勢，錄得逾7成的控球率，全場19次射門當中僅得4次中目標。「藍月亮」戰至上半場18分鐘，里安戴納接應科頓傳送，左腳一射死角入網，攻入該名英格蘭小國腳的首個一隊入球。曼城的領先優勢僅維持4分鐘，般茅的森蘇列治（Sam Surridge）禁區內轉身抽射，曼城今仗把關的薩克史提芬（Zack Steffan）鞭長莫及，22分鐘追成1：1。

里安戴納攻入首個一隊入球，並為曼城打開紀錄。（Getty Images）

曼城遲遲未能取得第2個入球，下半場中段隨即「撳掣」換入迪布尼及史達寧，希望盡早再取領先。馬列斯禁區外起腳地波中柱彈出，科頓「執雞」補中般茅門將回身不及失守，曼城幾經辛苦75分鐘再下一城，兩軍往後時間未能改寫紀錄，曼城以2：1力克般尼茅夫晉級，下圈將鬥般尼爭奪8強資格。

哥迪奧拿下半場中段換入史達寧及迪布尼，增強攻力。（Getty Images）

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英格蘭新星初試啼聲即建功 原來係名將之後

阿古路受傷，加比爾捷西斯休息，哥迪奧拿派出里安戴納掛帥，該名年僅17歲的英格蘭小國腳不負眾望，為曼城打開紀錄，成為曼城史上首名2003年生的球員建功，亦是近7年來最年輕入球的曼城球員。

戴納首場代表一隊上陣即有進帳，他在賽後坦言是夢想成真，「當我知道今仗可以披甲時，我已經感到無比高興，已經是夢想成真，如今更在今仗有入球，我開心得在未來數星期也面帶笑容。」

里安戴納成為近7年來最年輕的曼城入球球員。（Getty Images）

里安戴納原來甚有來頭，他正是當年的「手榴彈專家」戴納（Rory Delap）之子，小戴納在2019年由打比郡加盟曼城青年軍，上季在U18英超上陣11場，已交出7個入球及6個助攻，在同年球員間超班。

里安戴納加盟曼城青年軍後，在U18英超交出亮眼的表現。（資料圖片／Getty Images）

戴納未有跟隨父親的腳步成為新一代的「手榴彈專家」，司職前鋒的小戴納以C朗拿度為他的偶像，「C朗具備速度及力量，他的訓練態度同樣值得學習，啟發我每一天也要努力練習，才有望成為出色的球員。

戴納是當年享負盛名的「手榴彈專家」。（資料圖片／Getty Images）

手力超強的戴納，當年效力史篤城時與高治合作，將界外球變作其中一個進攻板斧，兒子亦遺傳了父親的天賦，但這個能力成為里安小時候的負累，「里安在U10的時候曾經擲出很遠的界外球，但當時卻被其中一名家長呼喝他，表示他毀了球賽，該次的經歷後里安就沒有再使出『手榴彈』了。」