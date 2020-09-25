【西甲】美斯心底話送別蘇亞雷斯　IG貼相有次序流露不捨之情

西甲班霸巴塞隆拿今夏陷入近年最大危機，球王美斯要求離隊。雖然會方挽留下美斯留隊，但嫌隙已生。 美斯的戰友一一離隊，當中推心置腹的蘇亞雷斯昨日正式轉投馬德里體育會。眾將不捨，美斯發文告別戰友，卻話中有話。為「阿蘇」不值之餘，毫不掩飾與巴塞隆拿的芥蒂。

蘇亞雷斯昨晚告別魯營，與6年來贏過的錦標及幾名戰友合照，包括碧基、布斯基斯、佐迪艾巴、沙治羅拔圖，當然少不了美斯。蘇亞雷斯告別隊友時相當不捨，發表離別感言時說到悲傷處，更似流下男兒淚。

蘇亞雷斯含淚告別巴塞隆拿 慶幸與美斯同隊 尊重高文決定

蘇亞雷斯一身套裝，「老闆咁款」，其實依依不捨。（巴塞隆拿twitter）

共鑄輝煌共渡患難 不要讓他們得逞

美斯與蘇亞雷斯合作為巴塞贏得4次西甲及2015年歐聯，情同手足，兩家人樂也融融。二人一同經歷輝煌時刻，也渡過近年低潮。蘇亞雷斯被新帥朗奴高文宣布可以離隊，暑假與球會鬧不和的美斯，當然站在老友的一方。

6年歲月，建立深厚感情。（Getty Images）

朗奴高文欲清洗的球員：

美斯在個人Instagram發表感受，送別蘇亞雷斯，同時揶揄「立立亂」的巴塞管理層。他開宗明義，不捨摯友離隊，「看見你穿起別的球衣，甚至與你對壘，將會感到奇怪」。美斯繼而形容蘇亞雷斯是球會史上最重要球員之一，不論作為隊友或一個人，都達到重要成就，應當保持尊嚴，「你值得以自己的方式離開，而不是任由他們踢走你」。這樣說還未夠，美斯「講白啲」：「事實是，到此一刻，發生何事我也不感驚奇。」

前線最佳拍檔，到了分別時候。（Getty Images）

美斯放合照 排列有心思？

美斯發布出7張相片，排列頗有心思。第一張是昨晚蘇亞雷斯告別時，他倆在更衣室的合照，接着兩張是過去比賽在更衣室及球員通道的相片，跟着兩張是二人跟妻子聚會的生活照。當第6張相出現兩對夫婦和兩家孩子，一起在球場慶祝捧盃之後，最後一張回到昨晚的更衣室，兩兄弟相擁。

蘇亞雷斯心繫巴塞隆拿，朗奴高文上任後曾表明心迹，希望留在巴塞隆拿，不介意擔任後備殺手。惟巴塞隆拿面對新冠肺炎帶來的經濟打擊，急於減輕薪酬開支，讓多名老將離隊。拿傑迪錫與維達爾之後，蘇亞雷斯亦告別。相反，曾以「掛號傳真」（Burofax）通知球會離隊意願的美斯，因為合約中離隊條款的爭議，決定留隊履行最後一季合約。

【今夏已落實轉會】