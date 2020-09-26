足球熱話｜油王的世界盃狂想曲　比甲奧伊本或變「卡塔爾22」練兵

卡塔爾主辦2022年世界盃，為求宣示國威，要舉辦要一場華麗「大龍鳳」，亦要在場上取得好成績。 這支應屆亞洲盃冠軍，準備與列強逐鹿主場，傳出瘋狂備戰計劃。比利時傳媒指，由卡塔爾資金擁有的比利時甲組球隊奧伊本，來季或借用大批卡塔爾球員，變身卡塔爾「國家隊」在比甲「集訓」。球會方面隨即否認。

比利時法語傳媒《La Dernière Heure》報道，比甲球隊奧伊本（K.A.S. Eupen）來季會以外借形式，讓多名卡塔爾國家隊成員加盟，在比甲比賽，備戰22年世界盃。卡塔爾國腳現時全部效力國內聯賽球隊，「塘水滾塘魚」難以提升實力，到歐洲聯賽比賽，方有實力與世界級強隊爭一日長短。

奧伊本的球衣贊助是卡塔爾航空。（奧伊本FACEBOOK）

奧伊本體育總監干當（Jordi Condom）回應傳聞，直言「黐線」，「亂噏，寫呢單新聞嘅作者根本亂作，其實佢可以打電話問吓我先」。干當直言認真想想都知沒可能：「如果係真，啱啱簽到23年嗰啲球員點算？踢晒佢哋出街？」

干當回應傳聞：「胡說八道！」（twitter）

中東國家如卡塔爾和沙特阿拉伯，近年運用「油王」級財力，在歐洲足球圈呼風喚雨。奧伊本在2012年獲卡塔爾政府相關的財團ASPIRE Zone Foundation收購，不時有卡塔爾球員以借將身分到來學法。如此大規模的借用計劃看來瘋狂，卻非不可能。

因為卡塔爾資金支持，奧伊本有不少球員出自該青訓學院，該些球員小時已從不同國家到卡塔爾學法。（奧伊本FACEBOOK）

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比利時聯賽素來是世界各地球員赴歐搵食的熱門地點，沒有非歐盟球員限制，每場報名的18人名單，只須有6人持比利時護照或在比利時聯賽出賽一定年期即可。

去比甲練波，有冇得諗？（Getty Images）

卡塔爾一直銳意提升體育界的實力，在田徑與足球多年來都吸納入籍兵，又請來外國專家建構艾斯派青訓學院（Aspire Academy）。卡塔爾2019年首次奪得亞洲盃冠軍，領軍主帥費歷斯山齊士（Félix Sánchez Bas），出身自巴塞隆拿的青訓教練系統。他2006年加盟來到青訓學院，教導一批子弟兵成才。

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卡塔爾用十多年建構青訓學院，培養國家棟樑，用去年亞洲盃冠軍證明價值。（Getty Images）

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