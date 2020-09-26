足球熱話｜德國短跑女神秒速俘虜綠茵猛將　網民：難怪辛祖唔願走

以查頓辛祖及夏蘭特為首的多蒙特前場組合，上仗展露驚人速度，合力炮製一記極速反擊。 反擊打得快，唔通有古怪？秘密可能就在「世上最性感運動員」、德國女跑手艾莉嘉舒密特身上！

世上最性感運動員艾莉嘉舒密特與多蒙特球員一起操練。（Instagram：alicasmd）

多蒙特陣中不乏年輕新星，主帥法夫爾（Lucien Favre）同樣敢於起用小將，就如上周的德甲揭幕戰，夏蘭特﹑查頓辛祖﹑祖迪比寧咸及基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）4名「千禧後」球員一同正選披甲。

夏蘭特為首的一眾多蒙特新星表眼亮眼。（Getty Images）

【多蒙特「千禧後」妖人】

「蜜蜂兵團」上仗主場3球淨勝慕遜加柏，全靠雷拿及夏蘭特兩名「千禧後」，多蒙特「埋齋」一球更以一記極速反擊得手，查頓辛祖由自己禁區頂長驅直進，一口氣高速推進至對方禁區，夏蘭特及另外兩名隊友同樣狂奔，結果由該名「挪威神鋒」建功，一記反擊展示多蒙特的活力。

多蒙特極速反擊片段：

多蒙特球員跑得快，或許歸功於「新體能教練」。事關被譽為「世上最性感運動員」的德國女跑手艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt）現身多蒙特的訓練基地，與部分多蒙特球員一同訓練，曉姆斯（Mats Hummels）與舒密特跑400米後隨即「腳仔軟」。

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艾莉嘉與曉姆斯跑自己擅長的400米，曉姆斯亦對該名靚另眼相看。（網上圖片）

現年21歲的艾莉嘉舒密特，當然不是擔任多蒙特的體能教練，該名靚女跑手與多蒙特同樣由Puma贊助，機緣巧合下促成撮合今次的合作，與曉姆斯﹑梅尼亞及艾簡治等球員做伸展運動。

在靚女客串跟操下，不少網民則打趣地表示，終於找到為何查頓辛祖不願離隊的原因，笑言多蒙特以美人計吸引辛祖留隊。

除了短跑外，艾莉嘉亦與多蒙特球員做伸展運動。（網上圖片）

艾莉嘉是個盡責的代言人：

+ 8 + 8 + 8

艾莉嘉舒密特的「最性感運動員」稱號，緣自兩年前澳洲雜誌《Busted Coverage》的報道，自此艾莉嘉便備受關注，如今她的Instagram已有逾103萬粉絲，她亦經常上載圖片，展露美好身段，難怪Like數愈來愈多。

艾莉嘉的IG有過百萬粉絲，靚相不絕。（Alica Schmidt Instagram截圖）

+ 12 + 12 + 12

主項400米的艾莉嘉，曾經在2017年為德國贏得U20歐洲錦標賽女子4X400米接力季軍，去年亦曾獲得U23歐錦賽4X400米的銅牌。縱然有過百萬的「粉絲」，艾莉嘉依然希望在田徑場以佳績證明自己，期望來年的東京奧運可以看到該名德國金髮美女的身影。