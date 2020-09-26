足球熱話｜挪超神隊波杜基林特強攻出位　北極圈奇兵聯賽半季不敗

談挪威聯賽，想起哪一隊？如果認識只限蘇斯克查教過的莫迪，或是曾經的歐聯常客洛辛堡，是時候更新一下「資料庫」。 前日凌晨舉行歐霸盃第3圈外圍賽，意甲老牌球會AC米蘭在苦戰下險勝挪超榜首球隊波杜基林特，「紅黑軍團」賽後立即傳出有意收購對手一名新秀射手，儼如「一球成名」。

AC米蘭在賽前論名氣與實力，都勝過波杜基林特（Bodø/Glimt），雖有伊巴謙莫域確診新冠肺炎而缺陣，但預料考驗不大。不過，作客聖西路的波杜基林特，平均年齡僅23.5歲，活力逼人，開賽15分鐘更先開紀錄。雖然1分鐘後被扳平，並再失兩球，但沒有一蹶不振。

贊斯侯治（右）大打身價波，博得AC米蘭拋出橄欖枝。（Getty Images）

右腳一推一射製金球 完場幾乎助攻扳平

失第3球後5分鐘，這支「青春班」從後場組織，挪威小國腳贊斯侯治（Jens HAUGE）在中場快伊斯美賓拿沙（Ismael BENNACER）一步接應傳球，右路推一步之後立刻在25碼位置拉弓勁射，炮彈般直飛左角入網。這位20歲小將及後兩度交出獨到的直線，其中補時兩分鐘在禁區頂巧妙橫傳，可惜隊友未能把握大好機會，一射高出，斷送扳平機會，憾負2：3出局。

【贊斯侯治一球成名逐格睇】

Jens Hauge vs. AC Milán



Reflectores en San Siro con un partido digno de ganarse un traspaso. Metió su gol 17 y asistencia 12 de la temporada. Atacante capaz de desequilibrar con pases o acciones individuales. Extremo o #10. Gran perla nórdica pic.twitter.com/l519Ynz9X2 — Sebastián Gálvez (@sebgalvez) September 24, 2020

幾乎出國 疫症礙事

侯治一腳金球加上出色表現，可謂一戰成名。熟知轉會消息的意大利記者Fabrizio Romano指，AC米蘭有興趣把侯治收歸旗下，已跟波杜基林特洽談，日內會出價嘗試收購。侯治被問到傳聞時回應，在此之前沒有思量或跟進這些事，但當然樂意嘗試效力大球會，「AC米蘭是世界最大球會之一，昨天在那城市和球場中感受得到」。早有國外球會與侯治拉上關係，有傳蘇斯克查執教的曼聯正在留意他，又有傳他已同意轉會比甲球會布魯日舒高（Cercle Brugge），但因新冠肺炎肆虐歐洲而告吹。

贊斯侯治暫為球隊本季首席射手。（twitter）

北極圈之星 半季挪超未敗

挪威自千禧年前出現過黃金一代，相隔廿年終於有希望，近年有艾寧夏蘭特、奧迪加特等相繼冒起。這些挪威小伙子多在本土球會出道，然後被國外強隊爭相撬走。侯治則是家鄉球會波杜基林特的青訓產品，更與球隊經歷降班與升班，以至今季，他已在挪超射入14球，有機會助家鄉球隊首嘗聯賽冠軍滋味。

【挪威三大新星】

攻力嚇人 聯賽每場起碼入兩球

波杜基林特位處於波杜（Bodø），是挪超本季位置最北球隊，更是唯一位處北極圈的球隊。他們未嘗挪超冠軍，2016年降班，該季在挪甲奪冠重返挪超，去年奪得球會第4次挪超亞軍。踏入今季，球隊近乎無敵，聯賽18場16勝2和，攻力更加嚇人，每仗至少入2球，已有4場聯賽射入6球。聯賽剛過半季，他們已領先次席莫迪16分。連同各項盃賽，對AC米蘭一仗才是他們本季首次落敗。

波杜基林特靠着青春活力，今季大有機會衝冠得手。（路透社）

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