【英超】車路士對升班馬再現咀咒比數　花2億鎊增援終靠舊將救亡

車路士是今個轉會窗中，花錢最豪爽的歐洲球會之一，迪姆華拿、夏維斯等收購總值逾2億英鎊，更未計算免費簽入的堤亞高施華等。 然而，今晨作客升班馬西布朗，一眾新援令人失望之下，終要靠舊部救亡。車路士的處境，實在尷尬。

西布朗今季英超首兩輪先後大敗予李斯特城及愛華頓，彷彿是3支升班球隊中最「無害」一隊，也許是這個原因，車路士領林柏特讓36歲的堤亞高施華，在這場作出英超「地標戰」，更讓他戴起隊長臂章；門將也由韋利卡巴尼路，取代上仗對紅軍出洋相的阿列沙巴拿加。

車路士在賽前宣布由堤亞高施華出任隊長。（twitter）

這決定讓英國媒體都好奇不已，賽前訪問中，林柏特如此解釋：「堤亞高充滿經驗、質素和領導才能，艾斯派古達今天沒有正選，所以由他做隊長」。然而，林柏特坦承施華「英語沒有好到能以語言指揮球隊」，但認為影響不大，「他會以行動去影響身邊的人，他在整個生涯都贏得許多錦標，希望我們全隊也能有這種爭勝心」。

堤亞高施華的確曾是世界最佳中堅之一，也曾三度入選國際足協年度最佳十一人，他在周中聯賽盃對英冠球隊班士利一戰正選上陣，也順利助球隊以6：0大勝，這一仗無疑也給予林柏特信心。

堤亞高施華的英超地標戰：

但事實證明，英超的世界就是如此難以預測。車路士作客西布朗僅僅4分鐘，就被哥林羅賓遜在禁區頂左側射地波破門，「藍戰士」先落後1球。

世界最佳中堅出醜致失波

儘管車路士以夏維斯、迪姆華拿等高價鋒將不斷向對手施壓，但未能扳平之餘，更在25分鐘再失一球，這次隊長堤亞高施華大出洋相，他接應隊友回傳時，稍稍控甩了皮球，回身欲挽救卻已太遲，遭哥林羅賓遜奪去腳下球、長驅直進到禁區頂大腳射入，將比數拉開至2：0。僅僅2分鐘後，西布朗再憑一次角球機會，由基爾巴特利在門前輕鬆篤入，門將即使換了人，也彷似不存在。

哥林羅賓遜上半場連入兩球，車路士門將再換上卡巴尼路也無濟於事。（Getty Images）

半場調動奏效 補時階段扳平

儘管豪花逾2億鎊增兵，但車路士最終仍要由一眾原有陣容出手相救。半場林柏特立刻換人救亡，由正隊長艾斯派古達及赫臣奧杜爾入替，這調動亦相當關鍵，55分鐘，艾斯派古達即助攻予美臣蒙特扳回一球；70分鐘，赫臣奧杜爾再與夏維斯「接牆」後建功，追至3：2。

狂轟猛炸的車路士在氣勢正盛之時，再換入基奧特、調走堤亞高施華，最後終在補時階段，美臣蒙特左路窄角度起腳，譚美阿巴謙門前撞入，驚險追成3：3，搶回1分。比數再現兩個「3」字，球迷當然亦不禁笑說，又是車路士新胸口贊助商「3」的咀咒了。

車路士新援夏維斯周中在聯賽盃大演帽子戲法後，今仗亦交出助攻。（Getty Images）

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

林柏特點名批兩將 稱必會變得更強

車路士在3輪英超過後只得4分進帳，林柏特賽後亦點名批評兩名球員：「第一個失球，是因為馬高斯阿朗素將皮球頂回中路；堤亞高（施華）那一記也是錯誤，但以他的經驗他也很清楚發生了什麼事，既是第一仗也可以包容；然後阿朗素在第三個失球中，未能好好看管他要防守的人。」林柏特直言，所有犯錯都相當顯眼，「對我們來說，無疑上了很好的一課，但我們一定會變得更好，在缺乏季前熱身賽的情況下，我們仍在與新球員磨合，今天是這個過程的一部份」。