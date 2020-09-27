【英超】華拿誤選車路士？　網民嘲後悔莫及：投利物浦可成神將

德國前鋒迪姆華拿（Timo Werner）今夏以4700萬英鎊轉投車路士，但開季3戰仍未有進賬，不停增兵望變「超級跑車」的車路士成績亦是一般。 「藍戰士」第3輪作客西布朗半場落後3球，終以3：3逼和對手「執身彩」得1分，不少球迷於網上嘲笑華拿「有沒有後悔揀去車路士？」

迪姆華拿去季效力RB萊比錫時，盛傳會轉投利物浦，但因「紅軍」認為華拿4700萬英鎊的定價太貴，最終未有成事，車路士最後「冷手執個熱煎堆」得到該名德國國腳。

華拿過去3仗非沒有機會，但始終未能開齋。（Getty Images）

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24歲的華拿在英超首戰對白禮頓後曾感嘆英超與德甲的節奏、風格迥異，可謂「兩個世界」。第2場大戰利物浦因車路士半場已打少一人，換邊後大多數時間都在等待反擊機會，雖未能「開齋」，但博得一球十二碼，可惜佐真奴操刀被門將艾利臣比加救出。

「藍戰士」昨仗對西布朗，華拿出任左翼，上半場差點就攻入英超生涯第一球，卻抽中門楣彈出。被領隊林柏特安排於左路，華拿除了射門中楣外亦未有太多發揮。

利迷嘲諷華拿：「後悔去車路士吧？」（Getty Images）

車路士半場「發夢」被西布朗攻入3球後，半場變陣最終在完場前追和3：3，但「超級跑車」開季3戰僅錄一勝一和一負，成績不似預期。華拿雖無過犯，但賽後卻被球迷狙擊。

不少球迷如Frederick Christon，都於Twitter Tag華拿，並寫下嘲諷之言。Christon說：「本來你跟隨高普可變成怪物級球員，但卻選擇另一條路。我只能祝你好運。」

Daniel Krynauw說：「可能華拿仍可要求轉會到利物浦......」又有網民恥笑道：「喂，華拿現在你很後悔選擇車路士吧？」華拿3仗仍未開齋，有華拿球迷傷心地問：「你忘記怎麼入球了嗎？」

華拿昨仗鬥西布朗射門中楣實在「冇運」。（Getty Images）

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華拿在轉會一事上處於被動，而且是利物浦決定不動用4700萬英鎊買一個球員，車路士才有機會得到該名德國射手。當然，華拿可以等多一季，但當有機會轉戰英超，而且薪酬由54800英鎊（約60000歐元）上升到170000英鎊，華拿選擇捉緊這個機會亦無可厚非。

其實，華拿首3仗表現雖不算太突出，但未至於完全不適應英超踢法，開齋只是時間問題。再者，車路士整體表現都未如理想，太多新兵未「夾熟」，風格亦未成型，如踢出應有水準，這名德國國腳應有更多埋門機會。