F1俄羅斯站│咸美頓練起步違例被罰　欲追平舒麥加91勝紀錄需再等

英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）於F1俄羅斯站，本來有機會取得生涯第91場分站冠軍，但因為於非指定位置練起步違規，被罰兩次5秒，最後只得第3，要追上「德國車神」舒麥加91勝紀錄要再等等。

排位賽第3的平治車手保達斯（Valtteri Bottas）起步爬過紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）後，「食正」咸莓頓車尾氣流，入2號彎時本來搶先半個車手，卻收掣不及，只能看着咸美頓重奪領先位置。

平治起步後內鬥。（路透社）

中後排車手於2號彎亦是競爭激烈，數台賽車衝出賽道，其中麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）強行爬過自己隊友諾里斯(Lando Norris）時衝出賽道，依指定路線重返賽道時卻避不過防撞欄炒車，更差一點連累隊友諾里斯。

起步後入2號彎大混戰。（路透社）

辛斯衝出賽道後收掣不及「自爆」。（路透社）

除了辛斯外，Racing Point「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）出彎被「追尾」炒車，賽會第一個圈就要出動安全車。

比賽於第5圈重新開始，咸美頓雖然保住第一位，但卻因前往起步線時，於非指定區練起步，被國際汽車聯會（FIA） 罰5秒兩次。這名英國車手終於第17圈入Pit，一口氣罰10秒，換上白胎的他回到賽道時排第11位。

史杜爾炒車上岸。（路透社）

這名6屆世界冠軍回到賽道向工程師抱怨為什麼不在賽後加10秒，要在維修站一次過罰10秒。事實上，賽例訂明入維修站一定要受罰。

不過，由於FIA罰咸美頓兩次5秒，故平治可以先罰5秒再作打算。「銀箭」一次過完成兩次5秒處分，可見對咸美頓速度有絕對信心。

咸美頓要追平舒麥加91勝紀錄需再等。（路透社）

俄羅斯站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

雖然提早入Pit令咸美頓有機會追上，但韋斯達賓控制2人距離於30秒以上，入Pit後換胎仍在「咸爺」之前，「韋少」最後得到亞軍，咸美頓僅得季軍，要追平「德國車神」舒麥加91次分站冠軍的紀錄，要到德國艾費爾站才可再作嘗試。

保達斯繼2017年後再次贏得俄羅斯站冠軍，自揭幕戰奧地利站旗開得勝後，苦等8站終於再奪分站冠軍。連同最快圈速的額外1分，這名芬蘭車手今場取得26分，以累積161分續排車手榜第2，落後榜首的咸美頓44分。

F1未來8站賽程（按圖放大）：